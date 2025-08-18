L'opération, réalisée par l'unité d'élite Danab (la brigade éclair) et impliquant des frappes aériennes, s'est déroulée dans des zones proches de la ville d'Awdhegle, dans la région de la Basse-Shabelle, a indiqué un responsable de la sécurité à Anadolu sous couvert d'anonymat.
L'action a commencé dimanche soir et s'est poursuivie jusqu'aux premières heures de lundi, a ajouté le responsable.
L'agence de presse nationale somalienne (SONNA), gérée par l'État, a également rapporté l'opération, précisant qu'elle avait détruit des tunnels et des cachettes utilisés par les terroristes.
La Somalie affirme son engagement à éliminer le terrorisme.
Depuis juillet, l'armée somalienne, soutenue par la Mission de Transition de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM), a intensifié ses opérations contre le groupe terroriste affilié à al-Qaïda dans la région de la Basse-Shabelle.
Les opérations menées sur plusieurs fronts par les Forces nationales somaliennes et leurs alliés locaux contre al-Shabab "produisent des progrès décisifs", a déclaré le ministre de l'Information, Daud Aweis, dans un bref communiqué dimanche.
Il a ajouté que plus de 150 terroristes avaient été tués, plusieurs villes libérées, tandis qu'un terroriste avait été capturé vivant et des caches d'armes saisies.
Le gouvernement somalien reste déterminé à éradiquer le terrorisme, a-t-il affirmé, sans préciser quand et où les terroristes avaient été tués.
Al-Shabab, qui mène des actions terroristes contre le gouvernement somalien depuis plus de 16 ans, cible régulièrement les forces de sécurité, les responsables gouvernementaux et les civils.