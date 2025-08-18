AFRIQUE
Les forces somaliennes tuent plus de 100 terroristes d'al-Shabab
Plus de 100 terroristes d'al-Shabab ont été tués lors d'une opération menée par l'armée somalienne, a déclaré un responsable de la sécurité lundi.
Des responsables ont annoncé que les forces somaliennes avaient tué plus de 100 terroristes d'al-Shabab lors de récentes frappes aériennes. / Getty Images
18 août 2025

L'opération, réalisée par l'unité d'élite Danab (la brigade éclair) et impliquant des frappes aériennes, s'est déroulée dans des zones proches de la ville d'Awdhegle, dans la région de la Basse-Shabelle, a indiqué un responsable de la sécurité à Anadolu sous couvert d'anonymat.

L'action a commencé dimanche soir et s'est poursuivie jusqu'aux premières heures de lundi, a ajouté le responsable.

L'agence de presse nationale somalienne (SONNA), gérée par l'État, a également rapporté l'opération, précisant qu'elle avait détruit des tunnels et des cachettes utilisés par les terroristes.

La Somalie affirme son engagement à éliminer le terrorisme.

Depuis juillet, l'armée somalienne, soutenue par la Mission de Transition de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM), a intensifié ses opérations contre le groupe terroriste affilié à al-Qaïda dans la région de la Basse-Shabelle.

Les opérations menées sur plusieurs fronts par les Forces nationales somaliennes et leurs alliés locaux contre al-Shabab "produisent des progrès décisifs", a déclaré le ministre de l'Information, Daud Aweis, dans un bref communiqué dimanche.

Il a ajouté que plus de 150 terroristes avaient été tués, plusieurs villes libérées, tandis qu'un terroriste avait été capturé vivant et des caches d'armes saisies.

Le gouvernement somalien reste déterminé à éradiquer le terrorisme, a-t-il affirmé, sans préciser quand et où les terroristes avaient été tués.

Al-Shabab, qui mène des actions terroristes contre le gouvernement somalien depuis plus de 16 ans, cible régulièrement les forces de sécurité, les responsables gouvernementaux et les civils.

