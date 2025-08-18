L'opération, réalisée par l'unité d'élite Danab (la brigade éclair) et impliquant des frappes aériennes, s'est déroulée dans des zones proches de la ville d'Awdhegle, dans la région de la Basse-Shabelle, a indiqué un responsable de la sécurité à Anadolu sous couvert d'anonymat.

L'action a commencé dimanche soir et s'est poursuivie jusqu'aux premières heures de lundi, a ajouté le responsable.

L'agence de presse nationale somalienne (SONNA), gérée par l'État, a également rapporté l'opération, précisant qu'elle avait détruit des tunnels et des cachettes utilisés par les terroristes.

La Somalie affirme son engagement à éliminer le terrorisme.

Depuis juillet, l'armée somalienne, soutenue par la Mission de Transition de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM), a intensifié ses opérations contre le groupe terroriste affilié à al-Qaïda dans la région de la Basse-Shabelle.