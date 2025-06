Les armes nucléaires suscitent un regain d'attention dans le contexte du conflit entre Israël et l'Iran. Les frappes aériennes d'Israël sur l'Iran ont conduit à des appels à une désescalade régionale et au désarmement nucléaire.

L'Iran affirme depuis longtemps que son programme nucléaire est exclusivement destiné à des fins civiles. Israël, une puissance nucléaire, a frappé l'Iran à un moment où les négociations sur le programme nucléaire de Téhéran s'intensifiaient.

Qu'est-ce qu'une arme nucléaire ?

Les Nations Unies décrivent les armes nucléaires comme les armes les plus dangereuses au monde. Ce sont des explosifs extrêmement puissants dont les détonations peuvent entraîner des destructions massives et des effets environnementaux à long terme.

Selon les experts, ces armes tirent leur puissance des réactions de fission (bombes atomiques) ou de fusion (bombes à hydrogène), leurs éléments clés étant le plutonium-239 et l'uranium-235.

Une explosion nucléaire libère une radiation thermique si intense que presque tout ce qui se trouve à proximité du point de détonation est vaporisé.

Une seule ogive nucléaire pourrait tuer des centaines de milliers de personnes, selon l'organisation lauréate du prix Nobel, la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN).

« Les armes nucléaires sont les armes les plus dangereuses au monde. Une seule peut détruire une ville entière, tuant potentiellement des millions de personnes et mettant en péril l'environnement naturel ainsi que les vies des générations futures à cause de ses effets catastrophiques à long terme. Les dangers de ces armes résident dans leur simple existence », déclare le Bureau des Nations Unies pour le désarmement.

Combien d'armes nucléaires existe-t-il dans le monde ?

Les bombes nucléaires n'ont été utilisées qu'à deux reprises dans des conflits armés. C’était quand les Etats-unis avaient bombardé les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945.

Les bombes nucléaires modernes, plus petites, ont des capacités explosives 20 fois supérieures à celle de la bombe qui a détruit Hiroshima, selon l'ICAN. Cette bombe avait tué environ 150 000 personnes dans les mois qui ont suivi la détonation.

Les armes nucléaires sont considérées par les grandes puissances comme la ligne de défense ultime.

Leur possession est perçue comme un moyen de dissuasion en raison de la peur des destructions qu'elles pourraient infliger à la fois à l'attaquant et au défenseur.

Le monde a frôlé une guerre nucléaire en 1961, lors d'une confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique. Depuis, les pays ont généralement convenu que la prolifération des armes nucléaires posait un problème.

Aujourd'hui, il resterait entre 12 000 et 13 400 armes nucléaires dans le monde, et plus de 2 000 essais nucléaires ont été réalisés à ce jour, selon le Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement.

Pays possédant des armes nucléaires

Actuellement, neuf pays dans le monde possèdent des armes nucléaires : la Russie (5 459), les États-Unis (5 117), la Chine (600), la France (290), le Royaume-Uni (225), le Pakistan (170), l'Inde (180), Israël (90) et la Corée du Nord (50).

Ils détenaient environ 12 241 ogives au début de 2025, selon la Fédération des scientifiques américains (FAS), les États-Unis et la Russie possédant environ 87 % de l'inventaire total des armes nucléaires.

La plupart des États dotés d'armes nucléaires ne fournissent pas d'informations sur la taille et la composition de leurs stocks nucléaires.

Cependant, l'inventaire mondial des armes nucléaires diminue par rapport à un pic de 70 000 ogives pendant la guerre froide.

Efforts pour éliminer les armes nucléaires

Les Nations Unies ont cherché à éliminer les armes nucléaires par le biais d'un processus de désarmement, mais cela n'a pas encore abouti.

Plusieurs traités ont été établis dans le but de prévenir la prolifération et les essais nucléaires.

Parmi eux figure le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui vise à empêcher la propagation des armes nucléaires et à promouvoir le désarmement.

Ce traité, considéré comme la pierre angulaire de la non-prolifération mondiale des armes nucléaires, prévoit un mécanisme de vérification de la conformité.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est chargée de surveiller cette conformité. Le traité, ouvert à la signature en 1968, est entré en vigueur en 1970.

Un coût de 225 millions de dollars par jour

À ce jour, 191 États y ont adhéré, s'engageant à le respecter.

Cependant, certains États dotés d'armes nucléaires n'ont pas signé ce traité contraignant. Il s'agit d'Israël, de l'Inde et du Pakistan, tandis que la Corée du Nord, qui l'avait signé, s'en est retirée en 2003.

Les pays dotés de l'arme nucléaire ayant signé le traité de non-prolifération sont : les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni.

Les arsenaux nucléaires sont coûteux à développer et à entretenir.

Selon l'ICAN, on estime que les pays dotés d'armes nucléaires dépensent près de 225 millions de dollars par jour pour leurs forces nucléaires.

Les critiques soulignent que cet argent pourrait être utilisé pour améliorer la qualité de vie des populations.