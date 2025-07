L'Ouganda a rouvert ses frontières terrestres avec l'est de la République démocratique du Congo, dans des zones contrôlées par le groupe rebelle M23, ont annoncé les autorités vendredi.

Chris Magezi, assistant militaire du Chef des Forces de Défense (CDF) des Forces de Défense du Peuple Ougandais (UPDF), a déclaré que les postes-frontières ont rouvert jeudi suite à une directive du président Yoweri Museveni.

« Les passages frontaliers entre l'Ouganda et la RDC dans les zones contrôlées par le M23 à Bunagana et Ishasha ont été rouverts. Cela fait suite à une directive présidentielle transmise par le CDF-UPDF pour rouvrir ces passages », a déclaré Magezi dans un message publié sur X.

RELATED TRT Global - La SADC annonce la fin du retrait progressif des troupes de la RDC

« Bloquer un commerce significatif entre des communautés voisines dont la survie et la prospérité en dépendent était une action criminelle et contre-productive. Ceux qui en sont responsables font l'objet d'une enquête », a-t-il ajouté.

Marché clé

Les passages frontaliers avaient été fermés fin janvier après que le groupe rebelle M23 a pris le contrôle de Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu en RDC.

Le groupe rebelle M23 a intensifié leur offensive dans l'est de la RDC en novembre 2021. Il contrôle désormais une partie importante du territoire dans cette région, y compris les capitales provinciales de Goma et Bukavu, qu'il a conquis plus tôt cette année. Les rebelles ont également capturé le poste-frontière de Bunagana en juin 2022.

RELATED TRT Global - RDC : Les rebelles du M23 s'emparent d'une ville minière dans la province du Sud-Kivu

Désiré Kanyamarere, un responsable local congolais, a déclaré jeudi aux journalistes que la fermeture de la frontière avait laissé les habitants des deux côtés sans emploi.

La province du Nord-Kivu sud en RDC constitue un marché clé pour les produits ougandais.