Les forces de sécurité maliennes se sont affrontées avec des membres d'un groupe séparatiste armé pendant deux jours, entraînant la mort de 10 séparatistes, a déclaré l'armée malienne.

Les séparatistes de l'Azawad ont affirmé avoir tué des dizaines de soldats maliens et de membres d'une force armée contrôlée par le Kremlin.

Les affrontements ont commencé par une offensive militaire dans la région nord de Kidal jeudi, a indiqué l'armée malienne dans un communiqué. Vendredi, un convoi logistique de l'armée malienne a été pris en embuscade avant que l'attaque ne soit repoussée, a-t-elle ajouté.

Les séparatistes ont rapporté avoir tué « des dizaines » de soldats maliens et de combattants de groupe russe Africa Corps lors de l'embuscade.

Le mouvement séparatiste de l'Azawad lutte depuis des années pour créer l'État de l'Azawad dans le nord du Mali. Ils avaient autrefois chassé les forces de sécurité de la région avant qu'un accord de paix de 2015, qui s'est depuis effondré, ne soit signé pour permettre l'intégration de certains ex-rebelles dans l'armée malienne.

« Nous avons récupéré 12 camions chargés de céréales, des citernes pleines de diesel, un pick-up militaire et un véhicule blindé parmi les 30 véhicules du convoi », a déclaré Mohamed Maouloud Ramadan, porte-parole des séparatistes de l'Azawad, dans un communiqué qui a reconnu la mort de trois de leurs membres.

Des vidéos virales partagées par les séparatistes montrent des camions militaires en feu dans une vaste étendue désertique sous des tirs, tandis que de jeunes hommes cagoulés et armés posent devant les camions.

Les vidéos montrent également des corps portant des uniformes ressemblant à ceux de l'armée malienne. L'Associated Press n'a pas pu vérifier de manière indépendante ces vidéos.

Les derniers affrontements illustrent la difficulté pour les forces de sécurité maliennes d'opérer dans des terrains difficiles comme Kidal, selon Rida Lyammouri, expert du Sahel au Policy Center for the New South, basé au Maroc.

« Il est difficile de recueillir des renseignements exploitables pour protéger leurs convois, ce qui donne un avantage significatif aux groupes armés », a déclaré Lyammouri.

La dernière attaque est survenue quelques jours après que le groupe de mercenaires russe Wagner – qui, pendant plus de trois ans, a aidé les forces de sécurité maliennes dans leur lutte contre les groupes armés – a annoncé son départ du pays.

Africa Corps, sous le commandement direct du ministère russe de la Défense, a affirmé qu'il resterait au Mali.

Il y a environ 2 000 mercenaires au Mali, selon des responsables américains. On ignore combien d'entre eux appartiennent à Wagner et combien font partie de Africa Corps.