Des Sud-Africains ont manifesté pour exiger que le gouvernement impose un embargo sur toutes les exportations de charbon vers Israël, en raison du génocide perpétré par Tel Aviv à Gaza.

Jeudi, les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Glencore alimente le génocide, Pas de charbon sud-africain pour Israël, Interdisez les exportations de charbon vers Israël génocidaire, Arrêtez d’alimenter le génocide ».

La société minière Glencore exporte du charbon vers Israël, ce qui, selon les manifestants, permet de maintenir le réseau électrique israélien en fonctionnement, soutenant ainsi son complexe militaire de haute technologie.

« Nous trouvons révoltant que des tonnes de charbon exportées d’Afrique du Sud vers le régime colonial de peuplement alimentent le massacre des Palestiniens par ce régime », a déclaré un représentant du Media Review Network, un groupe de réflexion basé à Johannesburg, à l’agence Anadolu.

Arrêter l’approvisionnement

Il a exhorté l’Afrique du Sud à prendre une mesure décisive pour mettre fin à l’approvisionnement par les entreprises.

Les manifestants ont marché jusqu’aux bureaux du Département du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence à Pretoria, Durban et Le Cap, pour demander au gouvernement d’empêcher les entreprises minières d’exporter vers Israël.

Le syndicat General Industries Workers Union of South Africa (GIWUSA) a déclaré que la manifestation visait à attirer l’attention du gouvernement sur cette question.