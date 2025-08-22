AFRIQUE
Afrique du Sud : Des manifestants exigent l'arrêt des exportations de charbon vers Israël
« En tant que pays qui a porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, nous ne pouvons pas de nouveau fournir du charbon à Israël, qui maintient son réseau électrique en fonctionnement », déclare le président du syndicat.
Des manifestants ont exigé que le gouvernement empêche les entreprises minières de charbon d'exporter vers Israël. / AA
il y a 16 heures

Des Sud-Africains ont manifesté pour exiger que le gouvernement impose un embargo sur toutes les exportations de charbon vers Israël, en raison du génocide perpétré par Tel Aviv à Gaza.

Jeudi, les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Glencore alimente le génocide, Pas de charbon sud-africain pour Israël, Interdisez les exportations de charbon vers Israël génocidaire, Arrêtez d’alimenter le génocide ».

La société minière Glencore exporte du charbon vers Israël, ce qui, selon les manifestants, permet de maintenir le réseau électrique israélien en fonctionnement, soutenant ainsi son complexe militaire de haute technologie.

« Nous trouvons révoltant que des tonnes de charbon exportées d’Afrique du Sud vers le régime colonial de peuplement alimentent le massacre des Palestiniens par ce régime », a déclaré un représentant du Media Review Network, un groupe de réflexion basé à Johannesburg, à l’agence Anadolu.

Arrêter l’approvisionnement

Il a exhorté l’Afrique du Sud à prendre une mesure décisive pour mettre fin à l’approvisionnement par les entreprises.

Les manifestants ont marché jusqu’aux bureaux du Département du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence à Pretoria, Durban et Le Cap, pour demander au gouvernement d’empêcher les entreprises minières d’exporter vers Israël.

Le syndicat General Industries Workers Union of South Africa (GIWUSA) a déclaré que la manifestation visait à attirer l’attention du gouvernement sur cette question.

« En tant que pays ayant porté Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ), nous ne pouvons pas, en même temps, fournir du charbon à Israël, qui maintient son réseau électrique en fonctionnement, soutenant ainsi le complexe militaro-industriel utilisé pour perpétrer le génocide », a déclaré un représentant du syndicat à l’agence Anadolu.

Manquement aux engagements

Interrogé sur la possibilité que la manifestation pousse le gouvernement à empêcher Glencore d’exporter vers Israël, il a répondu : « Eh bien, nous avons protesté. Nous avons exprimé nos opinions, mais ce que le gouvernement fera dépend de lui. »

Les manifestations en Afrique du Sud interviennent à peine un mois après que le président colombien Gustavo Petro a menacé de modifier le contrat de concession de Glencore si cette dernière continuait à exporter vers Israël.

L’Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël fin 2023 auprès de la CIJ à La Haye, l’accusant de ne pas respecter ses engagements en vertu de la Convention sur le génocide de 1948.

Israël a tué plus de 62 100 Palestiniens à Gaza depuis octobre 2023. La campagne militaire a dévasté l’enclave, qui fait face à une famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l’enclave.

