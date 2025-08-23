Le procureur militaire de la République démocratique du Congo a demandé vendredi la peine de mort pour l'ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace dans une affaire de trahison incluant des accusations de crimes de guerre.

Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, est en procès depuis juillet, accusé de crimes de guerre, de meurtre et de viol.

Il a accédé à la présidence à l'âge de 29 ans, après l'assassinat de son père et ancien président Laurent Kabila, et a prolongé son mandat en retardant les élections de deux ans après la fin de son mandat en 2017.

RELATED TRT Global - RDC: l'ancien président Joseph Kabila de retour au pays par Goma

Il est également accusé par le gouvernement congolais de soutenir le groupe rebelle du M23, qui ont pris le contrôle de plusieurs grandes villes et localités dans l'est du pays ces derniers mois.

Immunité présidentielle révoquée

Kabila vivait en exil auto-imposé depuis 2023 jusqu'en avril, lorsqu'il est arrivé dans la ville de Goma, contrôlée par les rebelles, après sa prise lors d'une offensive rapide du groupe rebelle M23.