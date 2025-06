Par La Rédaction

Les mondes de la musique et du football vont se croiser de manière spectaculaire lorsque la FIFA organisera la cérémonie d'ouverture et le premier spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA prévue du 15 juin au 13 juillet 2025.

La cérémonie d'ouverture, prévue le samedi 14 juin, mettra en vedette le rappeur d'origine marocaine French Montana, accompagné de l'Américain Swae Lee.

La mi-temps de la finale, qui se tiendra le dimanche 13 juillet, aura en vedette la Nigériane Tems, multi-lauréate des Grammy Awards, aux côtés de la superstar colombienne J Balvin et de la sensation américaine du rap Doja Cat.

RELATED TRT Global - Le palmarès du championnat du monde des clubs, devenu coupe du monde des clubs

Ce tournoi couronnera le tout premier champion officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et devrait attirer la plus grande audience mondiale pour une compétition de football de clubs.

La FIFA a déclaré que le stade "vibrera au rythme des tambours, des danseurs et d'une chorale" et que la célébration "culminera par un hommage puissant aux 32 clubs participants".

French Montana s'est montré particulièrement enthousiaste, affirmant dans un communiqué de la FIFA : "C'est énorme – la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ! J'ai hâte d'apporter cette énergie authentique, de me connecter avec tous les fans et de célébrer ce que le football et la musique peuvent accomplir ensemble."

Tems a qualifié cette annonce de "moment magnifique", selon Variety Magazine.

"Nous allons rassembler le monde pour un moment magnifique afin de célébrer le football, ressentir l'unité que la musique apporte… J'ai hâte de vous voir lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs," a-t-elle déclaré.

Le spectacle de mi-temps est organisé par le chanteur et producteur anglais Chris Martin du groupe Coldplay et vise à soutenir le FIFA Global Citizen Education Fund, avec pour objectif de collecter 100 millions de dollars pour améliorer l'accès à une éducation de qualité.

Éducation mondiale

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé que les recettes des billets vendus pour le spectacle seront investies dans le projet du fonds pour l'éducation.

RELATED TRT Global - Coupe du monde des clubs 2025 : le calendrier complet des matchs

"Je suis ravi d'annoncer que la FIFA et Global Citizen collaboreront pour le spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, avec en tête d'affiche J Balvin, Doja Cat et Tems… Ensemble, nous allons marquer l'histoire lors d'une occasion spéciale où le football et la musique unissent le monde."

Le match d'ouverture opposera le club égyptien Al Ahly FC au club américain Inter Miami CF au Hard Rock Stadium.

Ce tournoi réunira 32 équipes issues des six confédérations, avec 63 matchs disputés dans 11 villes hôtes aux États-Unis.