La Turquie produira et exportera 48 avions de combat KAAN vers l'Indonésie dans le cadre d'un nouvel accord de défense, a annoncé mercredi le président Recep Tayyip Erdogan, rapporte Anadolu.

Dans une publication sur le réseau X, Erdogan a salué les collaborateurs du projet KAAN, notamment le Secrétariat de l'industrie de la défense (SSB) et l'industrie aéronautique turque (TAI), après la signature de cet accord d'exportation record.

Les capacités locales de l'Indonésie seront utilisées dans la production du KAAN, a-t-il précisé.

« J'espère que cet accord, qui met en avant les progrès et les réalisations de notre industrie de défense nationale et locale, sera bénéfique à la fois pour la Turquie et pour l'Indonésie », a ajouté Erdogan.

Le KAAN, avion de combat de 5e génération développé par TAI, a effectué son premier vol l'année dernière à une vitesse de 230 nœuds et une altitude de 8 000 pieds.

La Turquie fait désormais partie des rares nations à posséder cette technologie avancée.