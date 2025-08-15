Le ministre russe de la Défense, Andrey Belousov, a accueilli des discussions avec ses homologues des États membres de l'Alliance des États du Sahel (AES) et a exprimé la volonté de la Russie de fournir une assistance pour assurer la stabilité dans la région.
« La décision de créer une alliance est le résultat du choix libre des peuples du Sahel, une orientation vers un développement pacifique durable », a déclaré Belousov, cité dans un communiqué du ministère russe de la Défense jeudi.
Belousov a souligné la disponibilité de son pays à fournir une assistance globale pour garantir la stabilité dans la région, ajoutant que Moscou soutient la position de l'AES sur « la nécessité de renforcer la sécurité, de protéger les territoires et la souveraineté ».
« Renforcer la coopération »
« Andrey Belousov a souligné que le dialogue quadripartite deviendra un format important pour discuter des questions de renforcement de la coopération dans le domaine de la défense », indique le communiqué.
Il est également précisé que le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, qui s'est exprimé au nom des homologues de Belousov au sein de l'AES, a noté que l'initiative d'organiser cette première réunion reflète un désir commun de renforcer le partenariat stratégique entre leurs pays.
« Actuellement, la coopération dans le domaine de la défense est le principal domaine de collaboration entre nos pays », a déclaré Camara.
Le communiqué ajoute que les parties ont signé une déclaration commune sur les résultats des consultations à l'issue des discussions, ainsi que des mémorandums d'entente entre les ministères de la Défense russe et ceux de l'AES.
L'AES a été créée en septembre 2023 en tant que pacte de défense mutuelle, puis formalisée en une confédération le 6 juillet 2024, avec la signature d'un traité visant à approfondir le pacte de défense et à élargir la coopération dans les secteurs de la défense, de l'économie et du social.