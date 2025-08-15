Le ministre russe de la Défense, Andrey Belousov, a accueilli des discussions avec ses homologues des États membres de l'Alliance des États du Sahel (AES) et a exprimé la volonté de la Russie de fournir une assistance pour assurer la stabilité dans la région.

« La décision de créer une alliance est le résultat du choix libre des peuples du Sahel, une orientation vers un développement pacifique durable », a déclaré Belousov, cité dans un communiqué du ministère russe de la Défense jeudi.

Belousov a souligné la disponibilité de son pays à fournir une assistance globale pour garantir la stabilité dans la région, ajoutant que Moscou soutient la position de l'AES sur « la nécessité de renforcer la sécurité, de protéger les territoires et la souveraineté ».

« Renforcer la coopération »

« Andrey Belousov a souligné que le dialogue quadripartite deviendra un format important pour discuter des questions de renforcement de la coopération dans le domaine de la défense », indique le communiqué.