L'Agence turque de coopération et de coordination, TIKA, a inauguré une série de projets à travers le Kenya visant à autonomiser les communautés locales grâce au développement des compétences.

La dernière initiative de l'agence a consisté à remettre des machines à coudre à un institut de formation professionnelle dans le comté de Wajir, au nord-est du Kenya, qui devraient bénéficier directement aux artisans locaux.

Cela fait suite à un précédent soutien où l'agence avait fourni des machines à coudre électriques industrielles à l'institution, permettant à 40 femmes de suivre avec succès un programme de formation en couture facilité par TIKA.

L'Agence turque de coopération et de coordination avait également soutenu l'éducation primaire à Wajir en fournissant des manuels pour l'éducation de la petite enfance et en construisant de nouvelles salles de classe dans les écoles primaires Hodhan et Barwaqo.

Dans le cadre du programme « Inspire », une collaboration entre TIKA et le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni (FCDO), plus de 500 enseignants ont été formés et 264 écoles de la région ont reçu des fournitures pédagogiques.

En mars dernier, l'agence a soutenu des médecins turcs de l'organisation Yeryüzü Doktorları (Médecins du Monde Turquie) pour fournir une assistance médicale dans la ville côtière de Lamu.

Leurs efforts ont inclus près de 100 interventions chirurgicales et dépistages médicaux, la restauration d'une tour de laparoscopie et une formation en soins intensifs pour le personnel médical local.

L'agence a également contribué au secteur de l'éducation au Kenya. En avril, TIKA et l'ambassade de Turquie au Kenya ont célébré la Journée nationale de la souveraineté et des enfants de Turquie en rouvrant officiellement la section pour enfants de la Bibliothèque nationale du Kenya à Nairobi, la capitale.

Les projets au Kenya s'inscrivent dans les efforts de TIKA pour renforcer la coopération Turquie-Afrique et soutenir le développement durable à travers le continent.

Opérant depuis 22 bureaux en Afrique, TIKA met en œuvre des milliers de projets dans des domaines essentiels tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et l'accès à l'eau potable, soulignant l'engagement croissant de la Turquie envers le développement des nations africaines.