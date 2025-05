Le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Burhanettin Duran, a souligné l'empreinte diplomatique et économique croissante de la Turquie en Afrique lors du quatrième forum annuel d'Antalya sur la diplomatie, qui s'est tenu au centre de congrès NEST, dans le quartier touristique de Belek, à Antalya.





Organisé sous les auspices du président turc Recep Tayyip Erdogan et dirigé par le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, le forum a rassemblé plus de 6 000 participants de 155 pays, dont des chefs d'État, des ministres, des diplomates, des universitaires, des ONG et des représentants des médias.





S'adressant à Anadolu, le partenaire officiel du forum en matière de communication mondiale, M. Duran a souligné la nature inclusive du forum.





"Le forum diplomatique que nous avons organisé sous les auspices de notre président (Erdogan) et dirigé par notre ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, présente une caractéristique particulière: il a donné la parole à des personnes qui ne sont peut-être pas suffisamment visibles ou entendues sur diverses plateformes et forums à travers le monde", a-t-il affirmé.





Plus de 230 réunions bilatérales ont eu lieu au cours de ces trois jours, au cours desquels ont été abordées des questions mondiales majeures telles que Gaza, l'Ukraine, les relations entre les États-Unis, la Chine et la Russie, ou encore les guerres commerciales et la sécurité européenne.





"Avec 82 participants de haut niveau, l'Afrique a une fois de plus apporté une contribution très significative au forum diplomatique d'Antalya de cette année", a-t-il indiqué, soulignant la forte représentation de l'Afrique.





M. Duran a souligné l’importance du modèle d'engagement "gagnant-gagnant" de la Turquie avec l'Afrique, fondé sur des partenariats égaux et le respect mutuel.





"La Turquie est un acteur fiable en Afrique. Cela s’explique principalement par le fait que nous construisons des relations sur un pied d'égalité. Nous ne sommes pas issus d'un passé colonial. Par conséquent, nous sommes impliqués dans des efforts qui contribuent aux pays africains, et parce qu'ils voient cela, ils font confiance à la Turquie", a expliqué le vice-ministre des Affaires étrangères.





Le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique a décuplé ces dernières années, passant de 3,6 à 36 milliards de dollars. Les investissements turcs sur le continent ont dépassé les 92 milliards de dollars.





M. Duran attribue cette croissance à un vaste réseau d'institutions nationales, dont Turkish Airlines, la Fondation Maarif, l'Agence turque de coopération et de coordination et l'Institut Yunus Emre.





Outre la coopération économique, M. Duran a rappelé les contributions de la Turquie à la sécurité et à la stabilité en Afrique par le biais de partenariats dans le domaine de l'industrie de la défense et du soutien à la lutte contre le terrorisme.





Il a fait l’éloge des efforts de médiation en cours de la Turquie, faisant référence à la Déclaration d'Ankara de 2024 signée entre la Somalie et l'Éthiopie, et à une série de pourparlers de suivi planifiés.





"Il était très important de fournir une plateforme où les problèmes planétaires pourraient être discutés plus efficacement, d'ouvrir cela à tout le monde et de permettre aux gens de se réunir et d'embrasser la diplomatie - plutôt que le conflit ou la guerre", a-t-il conclu, ajoutant que les pays occidentaux suivaient de près l'évolution du forum.





"Je crois que tous les messages qui leur étaient destinés ont été transmis par les participants et reçus en conséquence."