Environ 4,82 millions de Ghanéens, représentant 30,8 % de la population urbaine, vivent actuellement dans des conditions de bidonvilles, selon un nouveau rapport publié par le Ghana Statistical Service (GSS).

Les résultats ont été présentés lundi à Accra par la Dr Faustina-Frempong Ainguah, statisticienne adjointe du gouvernement, lors du lancement du rapport intitulé « Bidonvilles et établissements informels au Ghana ».

Le rapport met en lumière les conditions de vie des ménages vivant dans les bidonvilles, qui manquent souvent d'accès à des commodités essentielles telles que l'assainissement amélioré, l'eau potable de qualité, des logements durables et un espace de vie adéquat.

Le statisticien du gouvernement, le Dr Alhassan Iddrisu, a souligné que ces données ne représentent pas seulement des chiffres, mais reflètent les luttes réelles des populations concernées.

« Preuve à l’action »

« Le rapport sur les bidonvilles et les établissements informels au Ghana donne de la visibilité à ces communautés. Maintenant, nous devons leur accorder la priorité. Passons de la preuve à l’action », a déclaré Iddrisu.

Les régions du Nord et de la Savane ont enregistré les niveaux les plus élevés d'intensité extrême des bidonvilles, selon le GSS.

Le rapport a également noté une disparité marquée dans les niveaux de pauvreté, la pauvreté multidimensionnelle étant plus de deux fois plus répandue dans les zones de bidonvilles (23,4 %) par rapport aux zones non bidonvilles (10,5 %).

Les résultats éducatifs et sanitaires sont systématiquement pires dans les bidonvilles, selon le rapport, révélant qu'un habitant sur trois des bidonvilles est incapable de lire ou d'écrire, et qu'une personne sur cinq n'a jamais fréquenté l'école.

Conseils politiques

En outre, les taux de mortalité des ménages dans les bidonvilles (41,6 pour 10 000 personnes) dépassent ceux des zones non bidonvilles (30,7 pour 10 000 personnes).

Le rapport a conseillé au gouvernement d'utiliser les données pour formuler des plans de développement et allouer efficacement les ressources aux initiatives d'amélioration des bidonvilles.

Le logement pour les plus de 33 millions d'habitants du Ghana reste un défi majeur.

En février, le parlement ghanéen a tenu des séances pour discuter des problèmes d'assainissement, des personnes sans-abri et de prolifération des bidonvilles dans le pays, qualifiant cela de « source de grave préoccupation ».

Le président Mahama, arrivé au pouvoir en janvier, a déclaré que l'une des priorités de son administration serait le développement de logements à bas coût pour les Ghanéens.