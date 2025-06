Par Dayo Yusuf

La vie de Dyko Mwinyi, habitant de Nairobi, est un tourbillon de travail qui épuiserait la plupart des gens.

Il produit des programmes télévisés pendant la journée, a lancé une petite entreprise d'élevage de poulets et de vente d'œufs, et travaille les week-ends comme vidéaste indépendant pour des mariages, moyennant un petit revenu.

« Je suis parfois tellement occupé que j'en oublie de manger ou de dormir. Si on m'appelle pour travailler un week-end, même si j'ai besoin de repos, je ne peux pas refuser, car sinon, comment pourrais-je gagner ma vie ? Mon salaire ne couvre que le loyer de mon logement en ville », confie-t-il à TRT Afrika.

Mwinyi, écrivain et professionnel du cinéma avec plus de douze ans d'expérience, incarne une nouvelle réalité qui écrase les rêves des parents de la génération X, qui croyaient que l'éducation garantirait l'indépendance financière de leurs enfants.

Ces parents, sortis du colonialisme, ont vu naître des industries en expansion qui promettaient des emplois aux diplômés.

La formule semblait simple : meilleure éducation égale meilleur emploi égale sécurité financière.

« Dieu merci, j'ai étudié et trouvé un emploi peu après l'obtention de mon diplôme », raconte Mwinyi. « Mon travail me permettait de vivre confortablement pendant les premières années, mais l'économie a changé. L'inflation a grimpé, et je ne pouvais plus compter uniquement sur mon salaire pour subvenir à mes besoins. »

Combler l'écart

Le décalage est frappant. Alors que l'économie kényane a connu une croissance, les salaires, eux, semblent stagner.

« Le salaire avec lequel j'ai été embauché, bien qu'il ait été légèrement augmenté au fil des années, n'a pas suivi le coût de la vie. Mon budget mensuel d'il y a cinq ans ne suffit même plus à couvrir mes besoins de base aujourd'hui. J'ai dû trouver un moyen de gagner un revenu supplémentaire. J'ai dû trouver une activité complémentaire », explique Mwinyi.

En effet, l'expression « activité complémentaire » est devenue l'hymne économique du Kenya, décrivant les petites entreprises supplémentaires qui permettent à des millions de personnes de s'en sortir face à la vague d'inflation qui frappe les ménages.

Juliet Akinyi incarne l'esprit de débrouillardise à son niveau le plus élémentaire.

Employée comme femme de ménage et serveuse de thé dans une banque locale, elle transforme ses heures libres en revenus.

« Je n'ai pas beaucoup d'éducation, donc le travail pour lequel j'ai été embauchée, bien que je sois très reconnaissante, ne paie pas beaucoup », admet-elle avec nostalgie.

« Après mon travail régulier, je rends visite à plusieurs foyers pour faire leur lessive, surtout les week-ends. Le revenu supplémentaire couvre mes dépenses quotidiennes. »

Des statistiques frappantes

Selon une enquête de Geopol sur les entreprises et le marché du travail au Kenya, 71 % des Kényans en âge de travailler gèrent des activités secondaires.

Parmi ceux qui ont un emploi, 44 % gagnent moins de 30 000 KSh (environ 232 USD) par mois, tandis que seulement 6 % gagnent plus de 150 000 KSh (1 161 USD).

Les activités secondaires prennent de nombreuses formes : travail en ligne à domicile, conduite pour Uber, agriculture, élevage ou gestion de boutiques avec des employés.

Les opportunités numériques, en particulier celles découvertes pendant la pandémie, se sont révélées particulièrement attrayantes pour la main-d'œuvre kényane.

Pour Mwinyi, cet équilibre semble porter ses fruits. Il réussit suffisamment bien aujourd'hui pour employer des personnes et alléger sa routine épuisante.

« Au début, il était difficile de passer d'un travail à un autre. Une entreprise est un investissement, et il faut toujours être vigilant face aux pièges. Mais maintenant, je m'y suis habitué et j'ai appris à organiser mon temps. J'ai embauché deux jeunes hommes pour m'aider à gérer mes affaires. Peut-être que si je réussis davantage, je quitterai mon emploi », confie-t-il à TRT Afrika.

La pandémie comme catalyseur

Le rapport de l'enquête Geopol révèle que 87 % des Kényans souhaitent créer une entreprise, soit en parallèle de leur emploi, soit en quittant leur travail.

La pandémie a accéléré ce changement, ouvrant les yeux de nombreux Kényans sur les opportunités numériques qu'ils ont continué à exploiter même après la réouverture des bureaux.

Le gouvernement en a pris note, encourageant l'auto-emploi dans le secteur privé pour réduire la pression du chômage.

Parmi les 37 % de répondants à l'enquête classés comme sans emploi, 91 % recherchent activement du travail.

Mais aujourd'hui, l'emploi lui-même a été redéfini.

Pour la main-d'œuvre kényane, trouver un emploi n'est plus une fin en soi ; c'est simplement le point de départ pour construire les multiples sources de revenus nécessaires à leur survie.

L'activité complémentaire n'est peut-être plus une option ; c'est devenu une nécessité.