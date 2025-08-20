By Talha Yavuz
Avant le deuxième tour des négociations entre l'Ukraine et la Russie en mai, le principal négociateur russe, Vladimir Medinsky, a puisé dans le XVIIIe siècle pour établir un parallèle historique. Dans une déclaration, il a fait référence à la Grande Guerre du Nord entre les empires russe et suédois – un conflit qui a duré 21 ans.
Le message était clair : Moscou était prêt à se battre pour l'Ukraine, aussi longtemps que nécessaire.
Cette déclaration, faite il y a seulement quelques mois, prend une autre signification aujourd'hui. Le champ de bataille reste actif, la table des négociations stagnante.
Et maintenant, dans un rebondissement que peu auraient prédit au début de la guerre, le prochain acte de ce conflit qui s'enlise ne se jouera ni à Kiev ni à Moscou, mais à Anchorage.
Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine en Alaska avec en tête des propositions parmi lesquelles figure un arrêt des hostilités en échange du contrôle russe sur les régions orientales de l'Ukraine. Zelenskyy a déjà rejeté de telles conditions, refusant de céder tout territoire dans un accord de paix.
Le sommet pourrait donner un élan au quatrième tour de négociations prévu à Istanbul. Une date reste à fixer pour ces discussions, qui ont jusqu'à présent surtout servi à maintenir la communication et à organiser des mesures de confiance, comme des échanges de prisonniers.
Trois tours de négociations se sont écoulés sans avancée substantielle.
Les projets d'accords de Kiev insistent sur le droit de rejoindre l'OTAN et rejettent toute contrainte extérieure sur le déploiement des troupes alliées – des dispositions que Moscou considère comme des menaces existentielles. Après tout, c'était l'une des justifications centrales du Kremlin pour lancer la guerre.
Les propositions de la Russie ne sont pas moins rigides : des élections présidentielles en Ukraine dans les 100 jours suivant la levée de la loi martiale, et la reconnaissance internationale de la Crimée ainsi que de quatre régions qu'elle prétend avoir annexées – Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia.
L'Ukraine contrôle encore une partie substantielle de trois d'entre elles (sauf Louhansk), ce qui rend l'idée de les céder politiquement toxique à Kiev.
Le résultat est une impasse par conception. Aucune des deux parties ne demande moins que ce que l'autre peut offrir.
Sur le terrain, la Russie continue d'avancer lentement, resserrant son emprise sur Donetsk. Pokrovsk, une ville ukrainienne stratégique, pourrait bientôt tomber. Mais ces gains ont un coût que Moscou peut difficilement se permettre.
Malgré ces avancées territoriales, la guerre en Ukraine a forcé la Russie à se replier stratégiquement ailleurs.
En Syrie, où Moscou a investi massivement depuis 2015 pour soutenir Bachar al-Assad et sécuriser son seul port en eaux chaudes, les forces russes ont été réduites à une présence symbolique dans leurs bases de Tartous et Hmeimim, attendant leur sort face à de nouveaux acteurs régionaux.
La capacité d'action du Kremlin a tellement diminué qu'il n'a pas pu répondre de manière décisive aux tensions avec des États voisins, comme les frictions croissantes avec l'Azerbaïdjan concernant des incidents allant d'avions abattus à l'arrestation du personnel de Sputnik à Bakou.
Il y a aussi l'Iran : si Moscou n'était pas embourbé dans la guerre en Ukraine, il aurait peut-être pu aller au-delà de la rhétorique et montrer une dissuasion face aux attaques contre l'un de ses principaux alliés par Israël et les États-Unis.
Pour toute la rhétorique de Poutine sur la restauration du statut de la Russie, la guerre a révélé en bien des façons l'inverse : une puissance de plus en plus entravée, réactive plutôt que proactive.
Les lignes de front de Kiev ne se trouvent pas seulement dans le Donbass.
À l'intérieur du pays, Zelenskyy fait face à des turbulences politiques.
Des manifestations publiques le mois dernier l'ont forcé à revenir sur une loi étendant l'autorité du procureur général sur le Bureau national anti-corruption.
Dans une enquête du Rating Group en 2024, les Ukrainiens ont classé la corruption comme une menace plus grande pour le développement de leur pays que l'agression russe.
Zelenskyy, autrefois élu avec plus de 70 % des voix et incarnant l'image d'un professeur combattant la corruption dans une série télévisée, est maintenant crédité de 63 % dans les sondages.
Son ancien chef d'état-major, Valeriy Zaluzhny – que Zelenskyy a évincé l'année dernière – est en tête des sondages de popularité avec 73 %.
La loi martiale est en vigueur depuis le début de la guerre en 2022, et aucune élection n'a eu lieu depuis. Le pays aurait normalement dû se rendre aux urnes en mars 2024.
Trump, lui aussi, a injecté sa propre dose de perturbation, remettant en question la légitimité de Zelenskyy lors d'un différend sur les minerais rares, pour finalement abandonner l'affaire après avoir obtenu l'accord qu'il souhaitait.
Compte tenu des défis internes et des pressions externes auxquels la Russie et l'Ukraine sont confrontées, il n'est peut-être pas surprenant que des avancées significatives restent hors de portée.
La guerre reste un affrontement de volontés politiques plus qu'une recherche de terrain d'entente, une réédition du genre d'endurance que Medinsky semblait presque admirer dans son analogie avec la guerre suédoise.
Si l'histoire est un guide, les guerres qui commencent avec des objectifs inflexibles ont tendance à durer.
Dans la Grande Guerre du Nord, les deux camps étaient certains de pouvoir surpasser l'autre. Ils avaient tous deux raison – jusqu'à ce que l'épuisement et les alliances changeantes modifient la donne deux décennies plus tard.
À moins que Moscou ou Kiev ne soit prêt à sortir de son propre scénario, la version moderne ne durera peut-être pas 21 ans – mais elle durera bien plus longtemps que quiconque en Alaska cette semaine ne voudra l'admettre.