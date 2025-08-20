By Talha Yavuz

Avant le deuxième tour des négociations entre l'Ukraine et la Russie en mai, le principal négociateur russe, Vladimir Medinsky, a puisé dans le XVIIIe siècle pour établir un parallèle historique. Dans une déclaration, il a fait référence à la Grande Guerre du Nord entre les empires russe et suédois – un conflit qui a duré 21 ans.

Le message était clair : Moscou était prêt à se battre pour l'Ukraine, aussi longtemps que nécessaire.

Cette déclaration, faite il y a seulement quelques mois, prend une autre signification aujourd'hui. Le champ de bataille reste actif, la table des négociations stagnante.

Et maintenant, dans un rebondissement que peu auraient prédit au début de la guerre, le prochain acte de ce conflit qui s'enlise ne se jouera ni à Kiev ni à Moscou, mais à Anchorage.

Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine en Alaska avec en tête des propositions parmi lesquelles figure un arrêt des hostilités en échange du contrôle russe sur les régions orientales de l'Ukraine. Zelenskyy a déjà rejeté de telles conditions, refusant de céder tout territoire dans un accord de paix.

Le sommet pourrait donner un élan au quatrième tour de négociations prévu à Istanbul. Une date reste à fixer pour ces discussions, qui ont jusqu'à présent surtout servi à maintenir la communication et à organiser des mesures de confiance, comme des échanges de prisonniers.

Trois tours de négociations se sont écoulés sans avancée substantielle.

Les projets d'accords de Kiev insistent sur le droit de rejoindre l'OTAN et rejettent toute contrainte extérieure sur le déploiement des troupes alliées – des dispositions que Moscou considère comme des menaces existentielles. Après tout, c'était l'une des justifications centrales du Kremlin pour lancer la guerre.

Les propositions de la Russie ne sont pas moins rigides : des élections présidentielles en Ukraine dans les 100 jours suivant la levée de la loi martiale, et la reconnaissance internationale de la Crimée ainsi que de quatre régions qu'elle prétend avoir annexées – Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia.

L'Ukraine contrôle encore une partie substantielle de trois d'entre elles (sauf Louhansk), ce qui rend l'idée de les céder politiquement toxique à Kiev.

Le résultat est une impasse par conception. Aucune des deux parties ne demande moins que ce que l'autre peut offrir.

Sur le terrain, la Russie continue d'avancer lentement, resserrant son emprise sur Donetsk. Pokrovsk, une ville ukrainienne stratégique, pourrait bientôt tomber. Mais ces gains ont un coût que Moscou peut difficilement se permettre.

Malgré ces avancées territoriales, la guerre en Ukraine a forcé la Russie à se replier stratégiquement ailleurs.

En Syrie, où Moscou a investi massivement depuis 2015 pour soutenir Bachar al-Assad et sécuriser son seul port en eaux chaudes, les forces russes ont été réduites à une présence symbolique dans leurs bases de Tartous et Hmeimim, attendant leur sort face à de nouveaux acteurs régionaux.

La capacité d'action du Kremlin a tellement diminué qu'il n'a pas pu répondre de manière décisive aux tensions avec des États voisins, comme les frictions croissantes avec l'Azerbaïdjan concernant des incidents allant d'avions abattus à l'arrestation du personnel de Sputnik à Bakou.