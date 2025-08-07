Les dirigeants africains et les décideurs politiques ont été exhortés à prendre en main le destin sanitaire du continent et à rompre le cycle de dépendance à l'aide étrangère.

Lors du Sommet sur la souveraineté sanitaire en Afrique, tenu le mardi 5 août au Ghana, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a donné le ton en déclarant dans son discours : « L'Afrique a besoin de santé sans aide. Nous devons cesser de nous lamenter et trouver des solutions. »

Selon la dernière analyse de l'OMS, l'aide sanitaire devrait diminuer jusqu'à 40 % cette année par rapport à il y a seulement deux ans.

Le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, également présent à l'événement, a décrit cette situation comme étant au « bord du gouffre », avertissant que « des médicaments vitaux restent dans des entrepôts, des travailleurs de la santé perdent leur emploi, des cliniques ferment et des millions de personnes n'ont pas accès aux soins. »

Fenêtre d'opportunité

Tedros insiste cependant sur le fait que cette crise offre une opportunité. « Il est temps de se libérer du joug de la dépendance à l'aide et d'embrasser une nouvelle ère de souveraineté, d'autonomie et de solidarité », a-t-il déclaré.

Tedros a également averti que le poids du service de la dette empêche les investissements sociaux. « En 2023, l'Afrique a reçu 74 milliards de dollars d'aide, mais a perdu 90 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites et 55 milliards de dollars en exonérations fiscales accordées aux entreprises. L'Afrique a perdu bien plus qu'elle n'a gagné. Cela est inacceptable », a-t-il affirmé.