Les dirigeants africains et les décideurs politiques ont été exhortés à prendre en main le destin sanitaire du continent et à rompre le cycle de dépendance à l'aide étrangère.
Lors du Sommet sur la souveraineté sanitaire en Afrique, tenu le mardi 5 août au Ghana, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a donné le ton en déclarant dans son discours : « L'Afrique a besoin de santé sans aide. Nous devons cesser de nous lamenter et trouver des solutions. »
Selon la dernière analyse de l'OMS, l'aide sanitaire devrait diminuer jusqu'à 40 % cette année par rapport à il y a seulement deux ans.
Le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, également présent à l'événement, a décrit cette situation comme étant au « bord du gouffre », avertissant que « des médicaments vitaux restent dans des entrepôts, des travailleurs de la santé perdent leur emploi, des cliniques ferment et des millions de personnes n'ont pas accès aux soins. »
Fenêtre d'opportunité
Tedros insiste cependant sur le fait que cette crise offre une opportunité. « Il est temps de se libérer du joug de la dépendance à l'aide et d'embrasser une nouvelle ère de souveraineté, d'autonomie et de solidarité », a-t-il déclaré.
Tedros a également averti que le poids du service de la dette empêche les investissements sociaux. « En 2023, l'Afrique a reçu 74 milliards de dollars d'aide, mais a perdu 90 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites et 55 milliards de dollars en exonérations fiscales accordées aux entreprises. L'Afrique a perdu bien plus qu'elle n'a gagné. Cela est inacceptable », a-t-il affirmé.
Le pays hôte, le Ghana, s'est distingué comme un modèle de réforme proactive, avec le président John Mahama salué pour avoir dévoilé plusieurs mesures nationales ambitieuses.
L'OMS a félicité le Ghana pour avoir levé le plafond de son régime national d'assurance maladie et lancé le Fonds fiduciaire médical du Ghana, visant à lutter contre les maladies chroniques sans soutien extérieur.
Ressources domestiques
Un thème récurrent tout au long du sommet a été la nécessité cruciale de mobiliser les ressources domestiques de manière créative et efficace.
Plusieurs dirigeants ont plaidé pour des taxes sur le tabac, l'alcool et les boissons sucrées, Tedros notant qu'une augmentation de 50 % du prix de ces produits pourrait générer 3,7 trillions de dollars à l'échelle mondiale en seulement cinq ans.
Parmi les autres recommandations clés figuraient l'achat groupé pour réduire les coûts des médicaments, l'investissement dans la fabrication locale pour diminuer la dépendance aux médicaments importés, et une meilleure exécution des budgets de santé, Tedros soulignant que jusqu'à 13 % des dépenses de santé dans les pays à faible revenu ne sont pas utilisées en raison de systèmes financiers inefficaces.
Le sommet a appelé à une nouvelle architecture mondiale de la santé qui reflète les priorités, les innovations et le leadership du continent, rejetant les cadres dépassés conçus pour une autre époque.