AFRIQUE
3 min de lecture
Sommet sur la santé en Afrique : les pays africains s'efforcent de se passer de l'aide étrangère
Le sommet, tenu au Ghana, a appelé à une nouvelle architecture sanitaire mondiale qui reflète les priorités du continent.
Sommet sur la santé en Afrique : les pays africains s'efforcent de se passer de l'aide étrangère
L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a exhorté les dirigeants à « trouver des solutions » à la crise du financement. / Others
il y a 16 heures

Les dirigeants africains et les décideurs politiques ont été exhortés à prendre en main le destin sanitaire du continent et à rompre le cycle de dépendance à l'aide étrangère.

Lors du Sommet sur la souveraineté sanitaire en Afrique, tenu le mardi 5 août au Ghana, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a donné le ton en déclarant dans son discours : « L'Afrique a besoin de santé sans aide. Nous devons cesser de nous lamenter et trouver des solutions. »

Selon la dernière analyse de l'OMS, l'aide sanitaire devrait diminuer jusqu'à 40 % cette année par rapport à il y a seulement deux ans.

Le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, également présent à l'événement, a décrit cette situation comme étant au « bord du gouffre », avertissant que « des médicaments vitaux restent dans des entrepôts, des travailleurs de la santé perdent leur emploi, des cliniques ferment et des millions de personnes n'ont pas accès aux soins. »

Fenêtre d'opportunité

Tedros insiste cependant sur le fait que cette crise offre une opportunité. « Il est temps de se libérer du joug de la dépendance à l'aide et d'embrasser une nouvelle ère de souveraineté, d'autonomie et de solidarité », a-t-il déclaré.

Tedros a également averti que le poids du service de la dette empêche les investissements sociaux. « En 2023, l'Afrique a reçu 74 milliards de dollars d'aide, mais a perdu 90 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites et 55 milliards de dollars en exonérations fiscales accordées aux entreprises. L'Afrique a perdu bien plus qu'elle n'a gagné. Cela est inacceptable », a-t-il affirmé.

Recommandé

Le pays hôte, le Ghana, s'est distingué comme un modèle de réforme proactive, avec le président John Mahama salué pour avoir dévoilé plusieurs mesures nationales ambitieuses.

L'OMS a félicité le Ghana pour avoir levé le plafond de son régime national d'assurance maladie et lancé le Fonds fiduciaire médical du Ghana, visant à lutter contre les maladies chroniques sans soutien extérieur.

Ressources domestiques

Un thème récurrent tout au long du sommet a été la nécessité cruciale de mobiliser les ressources domestiques de manière créative et efficace.

Plusieurs dirigeants ont plaidé pour des taxes sur le tabac, l'alcool et les boissons sucrées, Tedros notant qu'une augmentation de 50 % du prix de ces produits pourrait générer 3,7 trillions de dollars à l'échelle mondiale en seulement cinq ans.

Parmi les autres recommandations clés figuraient l'achat groupé pour réduire les coûts des médicaments, l'investissement dans la fabrication locale pour diminuer la dépendance aux médicaments importés, et une meilleure exécution des budgets de santé, Tedros soulignant que jusqu'à 13 % des dépenses de santé dans les pays à faible revenu ne sont pas utilisées en raison de systèmes financiers inefficaces.

Le sommet a appelé à une nouvelle architecture mondiale de la santé qui reflète les priorités, les innovations et le leadership du continent, rejetant les cadres dépassés conçus pour une autre époque.

SOURCE:TRT Afrika and agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us