La République démocratique du Congo est "proche" de la paix, a déclaré lundi son ministre de l'Intérieur, en faisant référence à la signature d'un cessez-le-feu avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda.

Les deux parties ont signé une déclaration de principes samedi à Doha, comprenant un "cessez-le-feu permanent", après trois mois de négociations au Qatar.

"La paix est un choix", a affirmé le ministre de l'Intérieur Jacquemain Shabani, ajoutant qu'après des décennies d'instabilité, "je suis confiant et pleinement convaincu que nous sommes proches de la paix".

La population doit être "préparée à avancer vers cet objectif" et il est nécessaire de faire des "concessions", a-t-il déclaré lors d'un point de presse conjoint lundi soir avec le ministre de la Communication, Patrick Muyaya.

Feuille de route vers la paix

Des milliers de personnes ont été tuées lors d'une offensive éclair menée par le M23 en janvier et février, au cours de laquelle le groupe a pris le contrôle de vastes portions de territoire en RDC, y compris les capitales provinciales clés de l'est, Goma et Bukavu.

La déclaration de Doha inclut une feuille de route pour rétablir l'autorité de l'État dans l'est de la RDC, ainsi qu'un accord pour que les deux parties entament des négociations directes en vue d'un accord de paix global.

"Nous voulons une paix définitive, une paix durable", a indiqué Muyaya.

Les précédents accords de cessez-le-feu pour l'est de la RDC se sont effondrés.

La ligne de front s'est stabilisée depuis février, mais des combats éclataient encore régulièrement entre le M23 et plusieurs milices pro-gouvernementales.

Riche en ressources naturelles, l'est de la RDC est en proie à des conflits depuis plus de trois décennies, créant une crise humanitaire et forçant des centaines de milliers de personnes à fuir leurs foyers.