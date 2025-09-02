Par Sabena Siddiqui
Marquant un moment clé dans la diplomatie mondiale, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont cette semaine interrompu des négociations nucléaires cruciales avec l'Iran à Genève sans parvenir à un accord.
Connus collectivement sous le nom de E3, ces trois pays ont décidé d'invoquer un « retour automatique » des sanctions de l'ONU contre l'Iran pour contraindre ce pays à majorité chiite à se conformer à des inspections complètes de l'AIEA sur ses installations nucléaires.
Dans une lettre, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a informé le Conseil de sécurité de l'ONU de la « non-conformité » de l'Iran au titre du JCPOA et a annoncé qu'ils déclenchaient la procédure de retour automatique afin d'empêcher une escalade nucléaire de Téhéran.
Cependant, il a précisé que les trois puissances européennes restaient ouvertes aux négociations pendant la période de 30 jours avant l'entrée en vigueur des sanctions.
Jusqu'à la date limite du 18 octobre pour l'expiration de la fenêtre de retour automatique de l'accord, il reste un espoir que l'Iran accepte des inspections complètes de l'AIEA et engage des discussions avec les États-Unis.
Mais après un mois, des sanctions couvrant les secteurs financier, bancaire, des hydrocarbures et de la défense de l'Iran seraient rétablies.
Qu'a réellement accompli le E3 ?
Alors que Moscou et Pékin s'opposent à cette décision et que l'Iran menace de « conséquences », on peut se demander si le E3 a utilisé cet outil simplement parce que la « clause de temporisation » – un autre nom du mécanisme de retour automatique – allait expirer.
En résumé, les pourparlers ont été interrompus avant que des progrès ne soient réalisés ou que des mesures de renforcement de la confiance ne soient discutées.
Bien que le E3 ait invoqué ce mécanisme comme leur dernière chance d'agir, l'Europe pourrait être pratiquement mise à l'écart après cette décision. Confondant pression et stratégie, le E3 a agi sans prévoir une issue diplomatique.
Et il existe des risques que cette étape se retourne contre eux.
Si l'intention du E3 était de ramener l'Iran à la table des négociations, Téhéran a déjà dénoncé cette décision comme « infondée » et « illégale » et a averti qu'il pourrait suspendre sa coopération avec l'AIEA. Plutôt que d'obtenir une concession de l'Iran, le E3 pourrait l'avoir éloigné davantage.
Ces discussions avec le E3 représentaient une bonne opportunité pour régler la question diplomatiquement, mais la chance de ressusciter le Plan d'action global conjoint (JCPOA) semble avoir été perdue.
Pendant ce temps, l'Iran a été accusé de violer l'accord nucléaire en enrichissant de l'uranium à 60 %, à quelques pas seulement des 90 % de pureté nécessaires pour une arme nucléaire. L'Iran aurait eu suffisamment de matière pour six bombes.
Exigeant une levée complète des sanctions, l'Iran n'était pas disposé à discuter avec les États-Unis, ce qui a conduit le E3, en tant que signataires du JCPOA, à engager plusieurs séries de discussions infructueuses.
Mais, perdant patience, les États-Unis et Israël ont soudainement décidé de détruire les installations nucléaires iraniennes en juillet, déclenchant la guerre de 12 jours entre Téhéran et Tel-Aviv.
Cette semaine, des inspecteurs nucléaires sont retournés en Iran pour la première fois depuis les attaques américano-israéliennes, mais l'Iran a déclaré que ce retour ne signifiait pas une reprise complète de la coopération avec eux.
Les sanctions de retour automatique sont-elles efficaces ?
Pragmatiquement, la menace de retour automatique peut être puissante en symbole et un levier efficace dans les premiers jours du JCPOA, mais elle pourrait ne pas être très utile en pratique aujourd'hui.
Dans leur analyse politique de 2022 pour le Washington Institute, Henry Rome, chercheur principal, et Louis Dugit-Gros, chercheur invité, ont écrit que les sanctions économiques sous ce mécanisme seraient probablement marginales comparées aux sanctions secondaires américaines existantes, et qu'elles pourraient être devenues un simple « bouton d'arrêt d'urgence diplomatique » plutôt qu'un outil efficace de négociation.
Et bien que cela puisse ne pas dissuader l'Iran, déclencher ce mécanisme serait perçu comme « un signe définitif de l'échec des négociations ».
Après cela, il ne sera plus possible de revenir au JCPOA, et tous les compromis et efforts réalisés pour mettre en place l'accord nucléaire seront gaspillés, ainsi que les tentatives pour le relancer ces dernières années.
Cette décision de retour automatique pourrait provoquer la pire crise dans les relations entre l'Iran et l'Occident. La déclencher sans alternative diplomatique claire pourrait aggraver la situation sans garantir la conformité de l'Iran aux règles de l'AIEA.
Ensuite, les conservateurs au sein de l'administration de Téhéran pourraient utiliser le renouvellement des sanctions comme prétexte pour justifier des avancées nucléaires incontrôlées.
De plus, l'Iran pourrait répondre en se retirant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Selon l'International Crisis Group, Téhéran pourrait choisir de mettre fin à l'accord de 1974 avec l'AIEA qui détermine les paramètres de sa surveillance nucléaire.
Enfin, Téhéran est susceptible de s'appuyer davantage sur des partenaires alternatifs comme la Russie et la Chine, continuant à diversifier son commerce loin des systèmes de paiement occidentaux pour rendre les sanctions encore plus insignifiantes.
En se rapprochant de Moscou et de Pékin, l'Iran aurait davantage d'incitations à approfondir ses liens énergétiques, de défense et économiques, réduisant encore plus l'influence de l'Europe.
Travaillant à bloquer le retour automatique, Moscou et Pékin avaient fait circuler un projet de résolution parmi les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour prolonger l'accord jusqu'au 18 avril 2026.
Cherchant à gagner du temps pour Téhéran, ils ont tenté de neutraliser les sanctions en appelant à une suspension de « toute action substantielle ».
Mais le mécanisme de retour automatique ne peut être bloqué une fois déclenché, et les sanctions contenues dans six résolutions suspendues de l'ONU entreront en vigueur le 18 octobre, marquant l'expiration de l'accord de 2015 sur le JCPOA.
En exerçant trop de pression, l'Europe pourrait avoir détruit ce qui restait de la fragile structure du JCPOA. Obtenir le soutien de la Russie et de la Chine aurait pu être une stratégie plus pragmatique.