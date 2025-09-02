Par Sabena Siddiqui

Marquant un moment clé dans la diplomatie mondiale, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont cette semaine interrompu des négociations nucléaires cruciales avec l'Iran à Genève sans parvenir à un accord.

Connus collectivement sous le nom de E3, ces trois pays ont décidé d'invoquer un « retour automatique » des sanctions de l'ONU contre l'Iran pour contraindre ce pays à majorité chiite à se conformer à des inspections complètes de l'AIEA sur ses installations nucléaires.

Dans une lettre, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a informé le Conseil de sécurité de l'ONU de la « non-conformité » de l'Iran au titre du JCPOA et a annoncé qu'ils déclenchaient la procédure de retour automatique afin d'empêcher une escalade nucléaire de Téhéran.

Cependant, il a précisé que les trois puissances européennes restaient ouvertes aux négociations pendant la période de 30 jours avant l'entrée en vigueur des sanctions.

Jusqu'à la date limite du 18 octobre pour l'expiration de la fenêtre de retour automatique de l'accord, il reste un espoir que l'Iran accepte des inspections complètes de l'AIEA et engage des discussions avec les États-Unis.

Mais après un mois, des sanctions couvrant les secteurs financier, bancaire, des hydrocarbures et de la défense de l'Iran seraient rétablies.

Qu'a réellement accompli le E3 ?

Alors que Moscou et Pékin s'opposent à cette décision et que l'Iran menace de « conséquences », on peut se demander si le E3 a utilisé cet outil simplement parce que la « clause de temporisation » – un autre nom du mécanisme de retour automatique – allait expirer.

En résumé, les pourparlers ont été interrompus avant que des progrès ne soient réalisés ou que des mesures de renforcement de la confiance ne soient discutées.

Bien que le E3 ait invoqué ce mécanisme comme leur dernière chance d'agir, l'Europe pourrait être pratiquement mise à l'écart après cette décision. Confondant pression et stratégie, le E3 a agi sans prévoir une issue diplomatique.

Et il existe des risques que cette étape se retourne contre eux.

Si l'intention du E3 était de ramener l'Iran à la table des négociations, Téhéran a déjà dénoncé cette décision comme « infondée » et « illégale » et a averti qu'il pourrait suspendre sa coopération avec l'AIEA. Plutôt que d'obtenir une concession de l'Iran, le E3 pourrait l'avoir éloigné davantage.

Ces discussions avec le E3 représentaient une bonne opportunité pour régler la question diplomatiquement, mais la chance de ressusciter le Plan d'action global conjoint (JCPOA) semble avoir été perdue.

Pendant ce temps, l'Iran a été accusé de violer l'accord nucléaire en enrichissant de l'uranium à 60 %, à quelques pas seulement des 90 % de pureté nécessaires pour une arme nucléaire. L'Iran aurait eu suffisamment de matière pour six bombes.

Exigeant une levée complète des sanctions, l'Iran n'était pas disposé à discuter avec les États-Unis, ce qui a conduit le E3, en tant que signataires du JCPOA, à engager plusieurs séries de discussions infructueuses.