AFRIQUE
2 min de lecture
Interpol arrête plus de 1 200 personnes dans une vaste opération en Afrique, saisissant 100 M $
Le Royaume-Uni et 18 pays africains ont mené l'opération baptisée "Serengeti 2.0" entre juin et août.
Interpol arrête plus de 1 200 personnes dans une vaste opération en Afrique, saisissant 100 M $
Les autorités angolaises ont démantelé 25 centres d'extraction de cryptomonnaies. Photo / Interpol / Others
il y a 9 heures

Plus de 1 200 personnes ont été arrêtées et environ 100 millions de dollars ont été récupérés lors d'une vaste opération contre la cybercriminalité croissante en Afrique, a annoncé vendredi l'organisation policière internationale Interpol.

Le Royaume-Uni et 18 pays africains ont mené cette opération, baptisée "Serengeti 2.0", entre juin et août, identifiant environ 88 000 victimes de fraudes et de réseaux illégaux de cryptomonnaies, selon un communiqué.

Les signalements de fraudes en ligne ont augmenté de 3 000 % dans certains pays africains au cours de l'année écoulée, a indiqué Interpol dans un récent rapport.

La cybercriminalité représente désormais plus de 30 % de tous les crimes signalés en Afrique de l'Ouest et de l'Est, selon le rapport.

Centres de minage de cryptomonnaies

Nos recommandations

Lors d'une intervention, les autorités angolaises ont fermé 25 centres de minage de cryptomonnaies, où des opérateurs chinois validaient illégalement des transactions en monnaie numérique, saisissant du matériel d'une valeur estimée à 37 millions de dollars.

Les recettes issues de cette saisie seront utilisées pour améliorer la distribution d'électricité dans ce pays d'Afrique centrale, a précisé Interpol.

En Côte d'Ivoire, les forces de l'ordre ont démantelé une escroquerie transnationale liée à des héritages — décrite comme "l'une des plus anciennes fraudes sur Internet" — où les victimes payaient des frais pour réclamer des fortunes fictives, causant des pertes d'environ 1,6 million de dollars, selon le communiqué.

En Zambie, les enquêteurs ont ciblé un réseau responsable d'une arnaque d'investissement en ligne, identifiant environ 65 000 victimes ayant perdu près de 300 millions de dollars.

SOURCE DE L'INFORMATION:AFP
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us