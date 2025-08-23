Plus de 1 200 personnes ont été arrêtées et environ 100 millions de dollars ont été récupérés lors d'une vaste opération contre la cybercriminalité croissante en Afrique, a annoncé vendredi l'organisation policière internationale Interpol.

Le Royaume-Uni et 18 pays africains ont mené cette opération, baptisée "Serengeti 2.0", entre juin et août, identifiant environ 88 000 victimes de fraudes et de réseaux illégaux de cryptomonnaies, selon un communiqué.

Les signalements de fraudes en ligne ont augmenté de 3 000 % dans certains pays africains au cours de l'année écoulée, a indiqué Interpol dans un récent rapport.

La cybercriminalité représente désormais plus de 30 % de tous les crimes signalés en Afrique de l'Ouest et de l'Est, selon le rapport.

Centres de minage de cryptomonnaies