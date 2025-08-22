Treize personnes ont perdu la vie suite à un glissement de terrain survenu dans la commune de Maneah dans la préfecture de Coyah (région de Kindia), dans la nuit du mercredi au jeudi, selon un bilan de l’agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (Anguch).
« Maneah 21 août 2025/ Bilan revu à la hausse. 13 morts, 10 blessés et plusieurs personnes portées disparues », a noté l’agence de l’état guinéen dans une mise à jour sur sa plateforme intervenue à 11h20 GMT.
Ce glissement de terrain causé par la forte pluviométrie a endommagé plus d’une vingtaine de maisons construites au pied d’une montagne.
L’Anguch a indiqué que les opérations de recherche et de sauvetage entamées dans la nuit étaient toujours en cours.
Un incident similaire a eu lieu au même moment dans le secteur de Simbayah Village dans la commune de Dubreka. Drame ayant causé deux morts et quatre blessés selon l’Anguch.
Coyah, Dubreka et d’autres communes sont gravement impactées par la forte pluviométrie ayant occasionné des inondations et plusieurs autres dégâts.
Entre le 28 juin et le 5 août, 38 morts ainsi que 5624 ménages impactées ont été dénombrés par l’Anguch du fait des inondations.