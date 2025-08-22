Treize personnes ont perdu la vie suite à un glissement de terrain survenu dans la commune de Maneah dans la préfecture de Coyah (région de Kindia), dans la nuit du mercredi au jeudi, selon un bilan de l’agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (Anguch).

« Maneah 21 août 2025/ Bilan revu à la hausse. 13 morts, 10 blessés et plusieurs personnes portées disparues », a noté l’agence de l’état guinéen dans une mise à jour sur sa plateforme intervenue à 11h20 GMT.

Ce glissement de terrain causé par la forte pluviométrie a endommagé plus d’une vingtaine de maisons construites au pied d’une montagne.

L’Anguch a indiqué que les opérations de recherche et de sauvetage entamées dans la nuit étaient toujours en cours.