L'économie sud-africaine, fortement dépendante du charbon, pourrait perdre des milliards de revenus d'exportation et des milliers d'emplois alors que de plus en plus de pays et d'entreprises recherchent des importations sans carbone, a déclaré lundi le groupe de surveillance Net Zero Tracker.

La nation la plus industrialisée d'Afrique génère environ 80 % de son électricité grâce au charbon.

Cela la rend "particulièrement vulnérable" à mesure que les entreprises décarbonisent leurs chaînes d'approvisionnement et que les pays pénalisent les importations à forte intensité de carbone, selon le groupe, une collaboration de quatre organisations à but non lucratif qui suivent les engagements de neutralité carbone.

"78 % des exportations sud-africaines, d'une valeur de 135 milliards de dollars, sont échangées avec 139 juridictions ayant des objectifs de neutralité carbone en place. Collectivement, ces exportations soutiennent plus de 1,2 million d'emplois domestiques", indique le rapport.

Si le pays ne parvient pas à décarboniser ses chaînes d'approvisionnement, il pourrait perdre une partie de ce commerce et des emplois qui y sont liés, a-t-il ajouté.

Minéraux critiques

Le groupe a signalé que l'Afrique du Sud pourrait éviter ce scénario en éliminant progressivement le charbon plus rapidement et en se positionnant comme un "fournisseur stratégique dans les chaînes de valeur à faibles émissions".

"L'Afrique du Sud dispose des outils pour pivoter : un potentiel prouvé en énergies renouvelables, des minéraux critiques et des sièges aux tables mondiales", a ajouté John Lang, responsable du projet Net Zero Tracker.

Le rapport a soutenu que l'Afrique du Sud était "bien positionnée pour devenir un fournisseur clé de biens à faibles émissions".

Le gouvernement sud-africain n'a pas encore réagi publiquement au rapport.

L'une des politiques internationales visant à la décarbonisation est le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) de l'Union européenne.

Adoptée en 2022, cette politique impose un prix carbone sur les importations de biens tels que l'acier, l'aluminium et le ciment provenant de pays ayant des normes environnementales moins strictes.

Une période de test a commencé en octobre 2023 avant l'entrée en vigueur complète de la loi en 2026.

La Banque centrale sud-africaine a averti que les tarifs basés sur le carbone pourraient réduire les exportations jusqu'à 10 % et que les CBAM à eux seuls pourraient diminuer les exportations vers l'UE de 4 % d'ici 2030.