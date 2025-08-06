AFRIQUE
Ghana : Le ministre de la Défense et celui de l'Environnement tués dans un accident d'hélicoptère
Le ministre de la Défense du Ghana, Edward Omane Boamah, et celui de l'Environnement, des Sciences et de la Technologie, Ibrahim Murtala Muhammed, sont décédés dans un accident d'hélicoptère avec six autres personnes.
Le ministre ghanéen de la Défense, Edward Omane Boamah, a été tué dans un accident d'hélicoptère le 6 août 2025, ainsi que sept autres personnes. / TRT Afrika English
Le ministre de la Défense du Ghana, Edward Omane Boamah, et le ministre de l'Environnement, des Sciences et de la Technologie, Ibrahim Murtala Muhammed, ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptère, aux côtés de six autres personnes.

Le chef de cabinet du Ghana, Julius Debrah, a annoncé mercredi que l'hélicoptère se dirigeait vers Obuasi, dans le sud du Ghana, depuis la capitale Accra.

L'accident s'est produit dans le district d'Adansi Akrofuom, dans la région d'Ashanti, à environ 270 kilomètres au nord-ouest d'Accra.

L'appareil a pris feu, mais la cause de l'accident reste encore inconnue.

L'hélicoptère a perdu le contact avec le contrôle aérien

Les hauts responsables gouvernementaux devaient assister au lancement d'un programme coopératif dans le secteur minier.

L'armée ghanéenne a annoncé plus tôt mercredi que l'hélicoptère, exploité par l'armée de l'air ghanéenne, avait décollé à 9h12 heure locale, mais avait perdu le contact avec le contrôle aérien peu après.

L'appareil transportait trois membres d'équipage et cinq passagers, dont les deux ministres ghanéens en fonction et l'ancien ministre de l'Agriculture, Mohammed Muniru.

SOURCE:TRT Afrika and agencies
