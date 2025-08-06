Le ministre de la Défense du Ghana, Edward Omane Boamah, et le ministre de l'Environnement, des Sciences et de la Technologie, Ibrahim Murtala Muhammed, ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptère, aux côtés de six autres personnes.

Le chef de cabinet du Ghana, Julius Debrah, a annoncé mercredi que l'hélicoptère se dirigeait vers Obuasi, dans le sud du Ghana, depuis la capitale Accra.

L'accident s'est produit dans le district d'Adansi Akrofuom, dans la région d'Ashanti, à environ 270 kilomètres au nord-ouest d'Accra.

L'appareil a pris feu, mais la cause de l'accident reste encore inconnue.