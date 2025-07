Les organisateurs du Festival International de Carthage en Tunisie ont annulé mercredi un concert de la chanteuse française Hélène Ségara en raison de son soutien à Israël.

Des activistes tunisiens ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux demandant l'annulation du concert en raison du soutien de Ségara à Tel-Aviv.

Ils ont appelé le promoteur du festival à retirer ce concert, le qualifiant de "devoir national" face à ce qu'ils considèrent comme des tentatives de promouvoir la normalisation avec Israël sous couvert d'art.

"Il a été décidé d'annuler la performance d'Hélène Ségara dans le cadre de la 59e édition du festival", a déclaré l’organisateur dans un communiqué.

Soutien à la Palestine

Le concert était prévu pour le 31 juillet dans le cadre de l'édition de cette année, qui se déroule du 19 juillet au 21 août.

Le promoteur du festival a confirmé son engagement "envers la position ferme de la Tunisie en soutien au peuple palestinien frère dans sa quête pour recouvrer tous ses droits et établir son État indépendant avec Jérusalem comme capitale."

Il a également souligné son souci "d'inclure cette année des performances qui soutiennent la Palestine et son peuple, célébrant leur résilience et leur lutte, et affirmant leur droit à la vie et à la liberté."

L'armée israélienne a tué près de 57 700 Palestiniens, dont la plupart sont des femmes et des enfants, à Gaza depuis octobre 2023. Les bombardements incessants ont détruit l'enclave, provoqué des pénuries alimentaires et favorisé la propagation de maladies.

Mandat d'arrêt contre Netanyahu

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre Gaza.