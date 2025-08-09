AFRIQUE
Zelensky salue les efforts de l'Afrique du Sud pour résoudre la guerre Russie-Ukraine
Ramaphosa s'est entretenu séparément au téléphone avec les présidents de la Russie et de l'Ukraine.
Ramaphosa, président sud-africain, avait reçu Zelenskyy, président ukrainien, plus tôt cette année. / AP
9 août 2025

Le président sud-africain a déclaré avoir parlé vendredi à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, un jour après avoir eu un entretien avec le président russe Vladimir Poutine pour discuter des "efforts liés au processus de paix".

Le gouvernement sud-africain a été critiqué, tant au niveau national qu'international, pour avoir initialement refusé de condamner l'opération militaire de la Russie en l'Ukraine. Cependant, il a toujours affirmé adopter une position non alignée et, en avril, il a accueilli Zelensky à Pretoria.

Cyril Ramaphosa "a reçu un compte rendu du président Volodymyr Zelensky sur un processus de paix entre la Russie et l'Ukraine", a indiqué la présidence dans un communiqué.

Zelensky "a exprimé sa gratitude pour le soutien continu de l'Afrique du Sud dans la recherche d'une résolution pacifique du conflit et a réaffirmé l'engagement de l'Ukraine à garantir une paix durable avec la Russie", précise le communiqué.

Appel avec Poutine

"Les efforts que ce pays déploie pour favoriser les processus de paix à travers le monde sont reconnus".

Le président Volodymyr Zelensky a également confirmé qu'il avait discuté des moyens d'atteindre la paix en Ukraine lors d'un appel avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa vendredi.

"Cyril a également partagé les détails de sa conversation avec la partie russe. La position de l'Ukraine est absolument claire : le chemin vers la paix doit commencer par un cessez-le-feu. Nous sommes prêts pour cela."

Jeudi soir, Ramaphosa a annoncé qu'il avait parlé à Poutine à la suite de la "demande du président russe de tenir informé le président Ramaphosa sur le processus de paix avec l'Ukraine".

Vendredi, Poutine a également tenu des consultations avec les dirigeants de la Chine et de l'Inde, cherchant le soutien de ses principaux alliés avant un sommet annoncé avec Donald Trump.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
