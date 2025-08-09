Le président sud-africain a déclaré avoir parlé vendredi à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, un jour après avoir eu un entretien avec le président russe Vladimir Poutine pour discuter des "efforts liés au processus de paix".

Le gouvernement sud-africain a été critiqué, tant au niveau national qu'international, pour avoir initialement refusé de condamner l'opération militaire de la Russie en l'Ukraine. Cependant, il a toujours affirmé adopter une position non alignée et, en avril, il a accueilli Zelensky à Pretoria.

Cyril Ramaphosa "a reçu un compte rendu du président Volodymyr Zelensky sur un processus de paix entre la Russie et l'Ukraine", a indiqué la présidence dans un communiqué.

Zelensky "a exprimé sa gratitude pour le soutien continu de l'Afrique du Sud dans la recherche d'une résolution pacifique du conflit et a réaffirmé l'engagement de l'Ukraine à garantir une paix durable avec la Russie", précise le communiqué.

Appel avec Poutine