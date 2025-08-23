Un gambien, membre d'une unité armée dirigée par l'ancien président Yahya Jammeh et reconnu coupable de torture par un jury américain en avril, a été condamné à plus de 67 ans de prison, a annoncé vendredi le ministère américain de la Justice.

Un jury du Colorado a déclaré le Gambien Michael Sang Correa coupable d’avoir participé à la torture de nombreuses victimes en Gambie en 2006, notamment par des passages à tabac et des brûlures, en raison de leur prétendue implication dans un complot de coup d'État contre le président de l'époque, a indiqué le ministère de la Justice.

Correa, âgé de 46 ans, a été condamné à 810 mois de prison par la juge Christine Arguello, du district du Colorado, après avoir été reconnu coupable d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre des actes de torture et de cinq chefs d'accusation de torture, selon un communiqué du ministère.

Cette affaire a marqué la première poursuite pénale pour implication dans le groupe armé redouté connu sous le nom de « Junglers », qui opérait en Gambie sous le régime de Jammeh.

L'ancien président avait pris le pouvoir en 1994 et avait déjoué plusieurs tentatives de coup d'État avant de perdre les élections de 2016.