Des hommes armés ont attaqué le village de Yelewata vendredi soir dans une région marquée par une recrudescence de la violence, sur fond de conflits entre des éleveurs peuls musulmans et des agriculteurs majoritairement chrétiens, qui se disputent terres et ressources.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation réunissant des milliers de personnes, selon des témoins, alors que les manifestants demandaient au gouverneur de l'État de Benue d'agir rapidement pour mettre fin au cycle de violence.

« Les manifestants avaient reçu un délai précis de la part des forces de sécurité pour mener leur protestation pacifique et se disperser », a déclaré Tersoo Kula, porte-parole du gouverneur, à l'AFP.

Crainte de blessures

John Shiaondo, un journaliste local, a affirmé qu'il couvrait la « manifestation pacifique » lorsque la police est intervenue et a commencé à tirer des gaz lacrymogènes.

« Beaucoup de gens ont fui par crainte de blessures, et j'ai également quitté les lieux pour ma sécurité », a-t-il confié à l'AFP.

Joseph Hir, qui participait à la manifestation, a expliqué que les gens protestaient contre les meurtres continus dans l'État de Benue lorsque la police est intervenue.

« Nous n'insultons personne, nous ne touchons à aucune propriété, nous exerçons simplement notre droit de protester pacifiquement contre les meurtres incessants de nos concitoyens, et maintenant la police tire des gaz lacrymogènes », a-t-il affirmé à l'AFP.

Une attaque terrifiante

Kula a confirmé 45 morts lors de l'attaque de vendredi, bien que des habitants aient affirmé que le bilan pourrait dépasser 100. Amnesty International a également estimé le nombre de morts à plus de 100.

L'organisation de défense des droits humains a qualifié l'attaque de « terrifiante », affirmant qu'elle « montre que les mesures de sécurité que le gouvernement prétend mettre en œuvre dans l'État ne fonctionnent pas ».

Le pape Léon XIV a également condamné ces meurtres lors de sa prière dominicale à Rome, les qualifiant de « massacre terrible » où des civils déplacés ont été tués avec une « cruauté extrême ».

Attaques meurtrières

Le gouvernement fédéral du Nigeria n'a pas encore publié de déclaration sur l'attaque.

Les attaques dans cette région, connue sous le nom de ceinture centrale du Nigeria, sont souvent motivées par des différences religieuses ou ethniques.

Il y a deux semaines, des hommes armés ont tué 25 personnes lors de deux attaques dans l'État de Benue.

Plus de 150 personnes ont été tuées lors de massacres non élucidés dans les États de Plateau et de Benue en avril.