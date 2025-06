La brouille entre Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, et le président américain Donald Trump a été déclenchée par le stress des deux côtés, et Elon a commis une erreur en défiant publiquement Trump, a déclaré le père de Musk aux médias russes à Moscou.

"Vous savez, ils ont été sous beaucoup de stress pendant cinq mois - vous savez - laissez-leur un peu de répit", a signalé Errol Musk au journal Izvestia lors d'une visite dans la capitale russe. "Ils sont très fatigués et stressés, donc vous pouvez vous attendre à ce genre de choses."

"Trump l'emportera - c'est le président, il a été élu président. Donc, vous savez, Elon a fait une erreur, je pense. Mais il est fatigué, il est stressé."

Errol Musk a également suggéré que la brouille "n'était qu'une petite chose" et qu'elle "serait terminée demain".

Trump a indiqué samedi que sa relation avec le milliardaire donateur Musk était terminée et a averti qu'il y aurait "de graves conséquences" si Musk décidait de financer les démocrates américains opposés aux républicains qui votent pour le projet de loi sur les impôts et les dépenses.

Musk, l'homme le plus riche du monde, a financé une grande partie de la campagne présidentielle de Trump pour 2024. Il a été nommé pour diriger des efforts controversés visant à réduire la taille de la fonction publique fédérale et les dépenses.