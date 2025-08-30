Mohamed Hamdan Dagalo, chef des forces paramilitaires des Rapid Support Forces (RSF), a été investi en tant que dirigeant du gouvernement intérimaire du Soudan, a annoncé le gouvernement dans un communiqué, mettant en garde contre le risque de division du pays.

Dagalo, connu sous le nom de Hemedti, a été peu visible au Soudan depuis le début du conflit de 28 mois avec l'armée nationale. Cependant, il a prêté serment dans la ville soudanaise de Nyala, selon le communiqué. L'agence de presse Reuters n'a pas pu confirmer l'emplacement exact où il se trouvait.

Nyala, l'une des plus grandes villes du Soudan, située dans la région du Darfour, est devenue le quartier général des RSF. Le gouvernement intérimaire a nommé un Premier ministre et un conseil présidentiel dirigé par Dagalo.

Continuation des atrocités

La ville a été ciblée par des drones samedi dernier. L'armée soudanaise a rapporté que cinq civils d'une même famille, dont deux jeunes filles, ont été tués lors d'une attaque de drones menée par les RSF dans le nord de l'État de Kordofan, au sud du Soudan.

Ces attaques nocturnes ont visé le village d'Awlad Al-Sharif, dans la région d'Indraba, selon un communiqué de l'armée. Six autres villageois ont été blessés. L'armée a qualifié cette attaque de "continuation des atrocités contre les civils et des crimes de guerre" perpétrés par les RSF.