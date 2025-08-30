Mohamed Hamdan Dagalo, chef des forces paramilitaires des Rapid Support Forces (RSF), a été investi en tant que dirigeant du gouvernement intérimaire du Soudan, a annoncé le gouvernement dans un communiqué, mettant en garde contre le risque de division du pays.
Dagalo, connu sous le nom de Hemedti, a été peu visible au Soudan depuis le début du conflit de 28 mois avec l'armée nationale. Cependant, il a prêté serment dans la ville soudanaise de Nyala, selon le communiqué. L'agence de presse Reuters n'a pas pu confirmer l'emplacement exact où il se trouvait.
Nyala, l'une des plus grandes villes du Soudan, située dans la région du Darfour, est devenue le quartier général des RSF. Le gouvernement intérimaire a nommé un Premier ministre et un conseil présidentiel dirigé par Dagalo.
Continuation des atrocités
La ville a été ciblée par des drones samedi dernier. L'armée soudanaise a rapporté que cinq civils d'une même famille, dont deux jeunes filles, ont été tués lors d'une attaque de drones menée par les RSF dans le nord de l'État de Kordofan, au sud du Soudan.
Ces attaques nocturnes ont visé le village d'Awlad Al-Sharif, dans la région d'Indraba, selon un communiqué de l'armée. Six autres villageois ont été blessés. L'armée a qualifié cette attaque de "continuation des atrocités contre les civils et des crimes de guerre" perpétrés par les RSF.
Malgré le contrôle de vastes zones du Darfour par les RSF, ces dernières mènent des combats acharnés contre l'armée pour s'emparer de la ville d'Al Fasher, capitale historique de la région. Des milliers de civils y sont bloqués depuis plus de 500 jours, les forçant à se nourrir de nourriture destinée au bétail pour survivre.
Attaques brutales et actes de banditisme
L'UNICEF a déclaré plus tôt cette semaine que plus de 1 000 enfants avaient été tués dans des frappes aériennes, des bombardements et des combats au sol. Le Yale Humanitarian Lab a indiqué vendredi que des images satellites montrent que les combattants ont érigé des barrages pour empêcher les habitants de quitter la région. Ceux qui ont réussi à fuir ont rapporté des attaques brutales et des actes de banditisme commis par les soldats des RSF.
L'armée soudanaise contrôle les régions centrales et orientales du Soudan et a formé un gouvernement depuis le début du conflit. Elle a tenu sa première réunion du conseil des ministres plus tôt cette semaine.
La région de Kordofan, située au cœur des bastions des deux camps opposés, reste le théâtre de combats et d'attaques dans les villages environnants. Ce conflit civil a provoqué une famine massive touchant la moitié de la population soudanaise, un effondrement économique et une crise humanitaire parmi les plus graves au monde.