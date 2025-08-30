AFRIQUE
3 min de lecture
Hemedti investi chef du gouvernement intérimaire, les RSF font de nouvelles victimes au Kordofan
L'armée soudanaise déclare que cinq personnes d'une même famille, dont deux jeunes filles, ont été tuées dans une attaque des Forces de soutien rapide (RSF) par des drones dans le nord de l'État du Kordofan, dans le sud du Soudan.
Hemedti investi chef du gouvernement intérimaire, les RSF font de nouvelles victimes au Kordofan
Le chef adjoint du Conseil souverain du Soudan, le général Mohamed Hamdan Dagalo, s'exprime lors d'une conférence de presse à Khartoum. / Reuters
30 août 2025

Mohamed Hamdan Dagalo, chef des forces paramilitaires des Rapid Support Forces (RSF), a été investi en tant que dirigeant du gouvernement intérimaire du Soudan, a annoncé le gouvernement dans un communiqué, mettant en garde contre le risque de division du pays.

Dagalo, connu sous le nom de Hemedti, a été peu visible au Soudan depuis le début du conflit de 28 mois avec l'armée nationale. Cependant, il a prêté serment dans la ville soudanaise de Nyala, selon le communiqué. L'agence de presse Reuters n'a pas pu confirmer l'emplacement exact où il se trouvait.

Nyala, l'une des plus grandes villes du Soudan, située dans la région du Darfour, est devenue le quartier général des RSF. Le gouvernement intérimaire a nommé un Premier ministre et un conseil présidentiel dirigé par Dagalo.

Continuation des atrocités

La ville a été ciblée par des drones samedi dernier. L'armée soudanaise a rapporté que cinq civils d'une même famille, dont deux jeunes filles, ont été tués lors d'une attaque de drones menée par les RSF dans le nord de l'État de Kordofan, au sud du Soudan.

Ces attaques nocturnes ont visé le village d'Awlad Al-Sharif, dans la région d'Indraba, selon un communiqué de l'armée. Six autres villageois ont été blessés. L'armée a qualifié cette attaque de "continuation des atrocités contre les civils et des crimes de guerre" perpétrés par les RSF.

Nos recommandations

Malgré le contrôle de vastes zones du Darfour par les RSF, ces dernières mènent des combats acharnés contre l'armée pour s'emparer de la ville d'Al Fasher, capitale historique de la région. Des milliers de civils y sont bloqués depuis plus de 500 jours, les forçant à se nourrir de nourriture destinée au bétail pour survivre.

Attaques brutales et actes de banditisme

L'UNICEF a déclaré plus tôt cette semaine que plus de 1 000 enfants avaient été tués dans des frappes aériennes, des bombardements et des combats au sol. Le Yale Humanitarian Lab a indiqué vendredi que des images satellites montrent que les combattants ont érigé des barrages pour empêcher les habitants de quitter la région. Ceux qui ont réussi à fuir ont rapporté des attaques brutales et des actes de banditisme commis par les soldats des RSF.

L'armée soudanaise contrôle les régions centrales et orientales du Soudan et a formé un gouvernement depuis le début du conflit. Elle a tenu sa première réunion du conseil des ministres plus tôt cette semaine.

RELATEDTRT Global - Le Soudan parmi les pays les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires

La région de Kordofan, située au cœur des bastions des deux camps opposés, reste le théâtre de combats et d'attaques dans les villages environnants. Ce conflit civil a provoqué une famine massive touchant la moitié de la population soudanaise, un effondrement économique et une crise humanitaire parmi les plus graves au monde.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us