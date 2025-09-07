« La situation est particulièrement grave dans la région du Darfour-Nord, où la ville d'El-Fasher est assiégée depuis plus de 500 jours », a déclaré le chef de l'OMS, appelant à l'ouverture immédiate d'un « accès humanitaire sûr et sans entrave à El-Fasher pour répondre aux besoins croissants en matière de santé et sauver des vies ».

Cet avertissement intervient alors que les combats entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF) continuent de ravager le pays, en particulier à El-Fasher, une ville considérée comme le centre humanitaire pour les cinq États du Darfour.

Des médecins locaux ont rapporté cette semaine que des frappes d'artillerie menées par les RSF ont tué 18 civils et blessé plus de 100 autres dans la ville, qui est assiégée depuis mai 2024.

‘Crise de la faim’

« Le Soudan fait face à une crise de la faim, avec des conditions de famine confirmées dans certaines parties du pays. Rien que cette année, plus de 770 000 enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère », a écrit le chef de l'OMS sur le réseau social américain X.