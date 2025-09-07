AFRIQUE
Soudan : le chef de l'OMS se joint aux appels croissants pour une aide humanitaire à El-Fasher
Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, a averti samedi que le Soudan fait face à une crise alimentaire catastrophique, avec des cas de famine déjà confirmés dans certaines régions du pays.
Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse à Genève, en Suisse. / AP
7 septembre 2025

« La situation est particulièrement grave dans la région du Darfour-Nord, où la ville d'El-Fasher est assiégée depuis plus de 500 jours », a déclaré le chef de l'OMS, appelant à l'ouverture immédiate d'un « accès humanitaire sûr et sans entrave à El-Fasher pour répondre aux besoins croissants en matière de santé et sauver des vies ».

Cet avertissement intervient alors que les combats entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF) continuent de ravager le pays, en particulier à El-Fasher, une ville considérée comme le centre humanitaire pour les cinq États du Darfour.

Des médecins locaux ont rapporté cette semaine que des frappes d'artillerie menées par les RSF ont tué 18 civils et blessé plus de 100 autres dans la ville, qui est assiégée depuis mai 2024.

‘Crise de la faim’

« Le Soudan fait face à une crise de la faim, avec des conditions de famine confirmées dans certaines parties du pays. Rien que cette année, plus de 770 000 enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère », a écrit le chef de l'OMS sur le réseau social américain X.

Il a noté que l'OMS soutient 142 centres qui ont traité plus de 20 000 enfants gravement malnutris au Soudan cette année.

« Parallèlement, le pays est confronté à une grave épidémie de choléra qui s'est propagée aux 18 États, avec plus de 105 000 cas et 2 600 décès », a-t-il ajouté.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a récemment décrit le Soudan comme étant confronté à « la plus grande crise de la faim au monde », les livraisons d'aide étant gravement limitées par l'insécurité et les restrictions d'accès.

L'armée et les RSF sont en guerre depuis la mi-avril 2023, un conflit qui a fait plus de 20 000 victimes et déplacé 14 millions de personnes, selon l'ONU et les autorités locales.

Cependant, des recherches menées par des universités américaines estiment que le nombre de morts s'élève à environ 130 000.

