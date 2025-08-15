Une nouvelle phase potentiellement décisive des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine débute vendredi, lorsque le président américain Donald Trump se réunit en tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska – leur première rencontre en face-à-face depuis le début du conflit il y a plus de trois ans.
Cette réunion cruciale, prévue à la base militaire commune Elmendorf-Richardson à Anchorage, marquera également les premiers pourparlers directs entre des présidents en exercice des États-Unis et de la Russie depuis juin 2021, lorsque l'ancien président Joe Biden avait rencontré Poutine à Genève.
Pour Trump et Poutine, leur dernière rencontre bilatérale remonte au sommet du G20 à Osaka en 2019.
A noter que président ukrainien Volodymyr Zelensky n’est pas convié à ces pourparlers. Bien que Trump ait déclaré qu'il pourrait appeler Zelensky pour une discussion de suivi en fonction des résultats de vendredi, le sommet en Alaska se tiendra sans tiers – un format qui suscite des inquiétudes à Kiev.
Cette rencontre fait suite à trois récentes séries de pourparlers directs entre Moscou et Kiev à Istanbul – les 16 mai, 2 juin et 23 juillet – qui ont permis d'importants échanges de prisonniers et des projets de mémorandums définissant les positions des deux parties pour un futur accord de paix.
Cinq principes communs
Avant le sommet, Zelensky s'est engagé dans une intense diplomatie avec les États-Unis et leurs alliés européens. Sa prise de parole la plus notable a eu lieu lors d'une conférence de presse à Berlin aux côtés du chancelier allemand Friedrich Merz, après une visioconférence avec Trump et des dirigeants européens.
Zelensky a déclaré qu'ils avaient convenu de cinq principes communs pour mettre fin à la guerre, avec un cessez-le-feu immédiat en tête des priorités de l'Ukraine. Kiev insiste sur le fait que des pourparlers substantiels avec la Russie ne peuvent commencer qu'après l'arrêt des hostilités.
Il a également souligné la nécessité de garanties de sécurité fiables, notant que Trump a exprimé son soutien à de telles assurances lors de l'appel vidéo et a signalé la volonté de Washington d'aider à les fournir.
Concernant les différends territoriaux, Zelensky a insisté sur le fait que « la question ne peut être discutée qu'exclusivement avec l'Ukraine » – une position qu'il affirme être soutenue par tous les partenaires – et a rejeté tout retrait des forces ukrainiennes des zones sous contrôle russe.
Zelensky a également réitéré que Moscou ne devrait pas avoir de droit de veto sur les aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN ou l'UE, qui se sont intensifiées depuis le début de la guerre en février 2022.
Poussant pour un futur format trilatéral impliquant lui-même, Trump et Poutine, le dirigeant ukrainien a exhorté à renforcer les sanctions si la Russie refuse un cessez-le-feu en Alaska.
« Ce sont des principes efficaces, et il est important qu'ils fonctionnent », a-t-il insisté.
Les attentes restent faibles à Kiev
Malgré les efforts diplomatiques, les attentes en Ukraine restent modestes.
« L'Ukraine considère cette réunion comme une étape potentielle vers une solution de paix, bien que les attentes restent faibles », a affirmé Maksym Skrypchenko, président du think tank basé à Kiev, Transatlantic Dialogue Center.
Il a soutenu que la stratégie de Poutine est de prolonger la guerre par des « discussions interminables et improductives » visant à retarder la pression sur la Russie, avertissant Trump de se méfier de telles tactiques.
Sur la question de savoir si Trump pourrait protéger les intérêts de l'Ukraine, Skrypchenko a noté que la priorité absolue du président américain serait les intérêts des États-Unis, ce qui pourrait conduire à des accords bilatéraux avec la Russie dans des domaines diplomatiques, économiques ou même nucléaires.
« L'Ukraine ne fait pas formellement partie de cette trajectoire – ce qui est une préoccupation majeure pour Kiev – mais reste étroitement liée à la dynamique entre les États-Unis et la Russie. D'après les déclarations récentes, Trump semble vouloir agir comme médiateur pour apporter la paix, tout en comprenant qu'il est crucial que l'Ukraine ne tombe pas », a-t-il ajouté.
Skrypchenko a fait savoir que Trump a un intérêt dans une Europe pacifique commerçant activement avec les États-Unis – « quelque chose d'impossible à réaliser » tant que la guerre Russie-Ukraine se poursuit.
Le rôle de l'Europe est plus important que jamais
Concernant le rôle de l'Europe, Skrypchenko a souligné que les États membres de l'UE restent la principale source de soutien financier et militaire de l'Ukraine – un rôle qu'il s'attend à voir se poursuivre.
« Le rôle de l'Europe est plus important que jamais. Bien que Poutine méprise et ignore apparemment l'Europe, la réalité est que l'Europe doit être à la table – la guerre est à sa porte, et elle en paie le prix », a-t-il indiqué.
La position de l'Europe sur le sommet a été marquée par des différences subtiles mais un sentiment partagé d'inquiétude – la crainte d'être mise à l'écart des pourparlers de paix qui pourraient redéfinir la sécurité du continent.
Tous les pays sauf la Hongrie ont soutenu une déclaration conjointe de l'UE mardi saluant les efforts de Washington pour mettre fin à la guerre, mais insistant sur le fait que tout accord doit préserver la souveraineté de l'Ukraine et la sécurité de l'Europe.
La Coalition des volontaires – coprésidée par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni – a également réitéré son soutien aux efforts américains tout en avertissant que « les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force ».
Skrypchenko a suggéré que l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'UE rend les discussions en Alaska une préoccupation directe pour les dirigeants européens, qui doivent planifier la reprise économique post-conflit, les besoins humanitaires et les défis liés aux réfugiés.
« L'UE fournit le financement ; les États-Unis apportent les capacités militaires – les deux restent essentiels pour la défense de l'Ukraine et pour la sécurité de l'Europe », a-t-il conclut.