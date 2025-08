Les Nations Unies, l'Union africaine (UA) et un bloc régional d'Afrique de l'Est, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), ont salué cet accord et félicité la Turquie pour ses efforts de médiation.

La déclaration comprenait des engagements à respecter la souveraineté de chacun et à poursuivre les discussions techniques sur la recherche par l'Éthiopie d'un accès à la mer.

« J'ai eu l'honneur de présenter ma lettre de créance à S.E. le Président Hassan Sheikh Mohamud, Président de la République fédérale de Somalie », a déclaré l'ambassadeur Dedefo. « À cette occasion, nous avons discuté du renforcement des relations diplomatiques, de l'amélioration des relations économiques et de l'intensification de la coopération en matière de sécurité. »

La nomination d'un nouvel ambassadeur est perçue comme faisant partie d'efforts plus larges pour rétablir la confiance entre ces voisins de la Corne de l'Afrique, qui ont repris des échanges de haut niveau et se sont engagés à résoudre les points de désaccord restants.