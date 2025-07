Diamond Platnumz, l'artiste tanzanien de renom, a battu un record en devenant le premier artiste africain à atteindre l'incroyable chiffre de 10 millions d'abonnés sur YouTube.

Pour célébrer cet exploit, le chanteur de "Gere" a reçu le prestigieux Diamond Play Button, une récompense rare et scintillante réservée aux créateurs qui atteignent ce jalon exceptionnel.

« Diamond Platnumz, nous voulons te remettre ceci... Respect, mec... respect », a déclaré un représentant de YouTube dans une vidéo de présentation partagée par Diamond sur Instagram.

Un Diamond Platnumz euphorique a remercié la plateforme YouTube pour avoir « changé sa vie » et a dédié cet accomplissement à ses fans.

Travail acharné

« C'est beaucoup de travail, mec... C'est une plaque en diamant pour Diamond Platnumz. Je veux d'abord la dédier à mes fans, mes spectateurs. Mon équipe, ma famille, tout le monde dans l'industrie », a-t-il lancé.

Diamond a également partagé sa joie et sa gratitude sur Instagram : « Merci, YouTube, mes fans, mon équipe et ma famille ! Plus de 10 millions d'abonnés sur YouTube. »

Ce jalon témoigne de la puissance et de la portée croissantes de l'art africain.

D'autres poids lourds de l'Afrobeats affichent des chiffres impressionnants, bien que loin de Diamond.

Le multi-lauréat des Grammy Awards Burna Boy, une figure emblématique du Nigeria, compte 5,43 millions d'abonnés sur YouTube, tandis que Rema, musicien nigérian inscrit au Guinness World Records, en compte 4,97 millions.

La sensation sud-africaine Tyla, également récompensée par un Grammy, a attiré 4,88 millions d'abonnés, tandis que Davido, géant de l'Afrobeats nigérian, suit avec 4,59 millions.

L'homme derrière la musique

Né le 2 octobre 1989 à Tandale, un quartier modeste de Dar es Salaam, en Tanzanie, Diamond Platnumz (de son vrai nom Naseeb Abdul Juma Issack) a dû faire face à des défis économiques dès son jeune âge.

Son ascension a commencé en 2010 avec le tube "Kamwambie", suivi rapidement d'une nomination pour le prix du Meilleur Nouvel Artiste aux MTV Africa Music Awards à Lagos, au Nigeria, la même année.

Depuis, sa carrière a pris son envol avec une série de succès tels que "Number One", "Jeje", "Waah", "Inama" et "Yope".

Bien que sa langue musicale principale soit le swahili, son mélange unique de Bongo Flava et d'autres sonorités africaines a conquis des fans bien au-delà des frontières du continent.

Son palmarès regorge également de distinctions provenant d'organisations prestigieuses telles que les MTV Music Awards, les Channel O Awards et les AFRIMA, entre autres.