Le gouvernement militaire malien a commencé lundi à rapatrier les manuscrits historiques de Tombouctou, qui avaient été exfiltrés de cette ville légendaire du nord lorsqu'elle était occupée par des militants liés à Al-Qaïda il y a plus d'une décennie.

Le premier lot de manuscrits a été ramené à Tombouctou par avion depuis la capitale Bamako, ont indiqué les autorités. L'envoi comprenait plus de 200 caisses et pesait environ 5,5 tonnes. Le reste sera expédié dans les prochains jours, ont précisé les responsables.

Des terroristes ont détruit plus de 4 000 manuscrits, dont certains remontaient au XIIIe siècle, après avoir pris le contrôle de Tombouctou en 2012, selon les conclusions d'une mission d'experts des Nations Unies.

Ils ont également détruit neuf mausolées et la porte d'une mosquée, tous sauf un des bâtiments figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

La majorité des plus de 20 000 documents datant du XIIIe siècle ont été sauvés grâce au dévouement des gardiens maliens de la bibliothèque de Tombouctou, qui les ont transportés hors de la ville occupée dans des sacs de riz, sur des charrettes tirées par des ânes, à moto, en bateau et en véhicules tout-terrain.

Menaces liées à l'humidité

Le retour était nécessaire pour protéger les documents des menaces liées à l'humidité de Bamako.

À environ 706 kilomètres de Bamako, Tombouctou se trouve à la lisière du désert du Sahara et bénéficie d'un climat sec.