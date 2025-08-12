Le gouvernement militaire malien a commencé lundi à rapatrier les manuscrits historiques de Tombouctou, qui avaient été exfiltrés de cette ville légendaire du nord lorsqu'elle était occupée par des militants liés à Al-Qaïda il y a plus d'une décennie.
Le premier lot de manuscrits a été ramené à Tombouctou par avion depuis la capitale Bamako, ont indiqué les autorités. L'envoi comprenait plus de 200 caisses et pesait environ 5,5 tonnes. Le reste sera expédié dans les prochains jours, ont précisé les responsables.
Des terroristes ont détruit plus de 4 000 manuscrits, dont certains remontaient au XIIIe siècle, après avoir pris le contrôle de Tombouctou en 2012, selon les conclusions d'une mission d'experts des Nations Unies.
Ils ont également détruit neuf mausolées et la porte d'une mosquée, tous sauf un des bâtiments figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
La majorité des plus de 20 000 documents datant du XIIIe siècle ont été sauvés grâce au dévouement des gardiens maliens de la bibliothèque de Tombouctou, qui les ont transportés hors de la ville occupée dans des sacs de riz, sur des charrettes tirées par des ânes, à moto, en bateau et en véhicules tout-terrain.
Menaces liées à l'humidité
Le retour était nécessaire pour protéger les documents des menaces liées à l'humidité de Bamako.
À environ 706 kilomètres de Bamako, Tombouctou se trouve à la lisière du désert du Sahara et bénéficie d'un climat sec.
Depuis des années, les autorités municipales et religieuses locales demandent le retour des manuscrits.
Diahara Touré, adjointe au maire de Tombouctou, a déclaré que ces documents célèbres sont importants pour la population locale car ils "reflètent notre civilisation ainsi que notre patrimoine spirituel et intellectuel".
« C'est la première étape » du retour, a affirmé Bilal Mahamane Traoré, un responsable local.
Engagement du gouvernement
En février, le gouvernement s'était engagé à rapatrier les manuscrits, selon Bouréma Kansaye, ministre malien de l'Enseignement supérieur. Il les a décrits comme un "héritage qui témoigne de la grandeur intellectuelle et du carrefour des civilisations" de la ville de Tombouctou — "un pont entre le passé et l'avenir".
Les manuscrits, que l'UNESCO a désignés comme faisant partie du patrimoine culturel mondial, couvrent une multitude de sujets, allant de la théologie islamique et de la jurisprudence à l'astronomie, la médecine, les mathématiques, l'histoire et la géographie. Ils témoignent de la richesse du patrimoine culturel des empires du Mali et du Songhaï en Afrique de l'Ouest.
Le Mali, ainsi que ses voisins le Burkina Faso et le Niger, lutte depuis longtemps contre des groupes terroristes, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et au Daesh.