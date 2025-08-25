Des milliers de manifestants à Dakar et à Nairobi ont exprimé leur solidarité avec les Palestiniens, quelques jours après que l'ONU a officiellement déclaré que plus d'un demi-million de personnes à Gaza, principalement des enfants, sont piégées dans la famine et souffrent de malnutrition généralisée en raison de la guerre en cours menée par Israël contre l'enclave palestinienne.

Au Sénégal, des centaines de manifestants, parmi lesquels des parlementaires, des groupes de la société civile et des militants des droits humains, ont défilé pacifiquement dans la capitale dimanche, scandant « Non au génocide » et « Boycott Israël ».

« Le fait qu'aux yeux de la communauté internationale, Israël fasse ce qu'il fait, pille des terres, commette littéralement un génocide, quelle légitimité aurons-nous lorsque d'autres, par exemple des terroristes ou d'autres pays, se permettront de faire la même chose ? », a déclaré un manifestant à Dakar, Sinna Gaye, à Reuters.

Les militants ont exhorté les dirigeants mondiaux à agir, déclarant : « Il est temps que cette situation cesse. Les organisations internationales doivent avoir accès aux territoires palestiniens, et les négociations doivent aboutir à la solution à deux États, qui reste le résultat de la résolution des Nations Unies de 1945. »

‘Rompre les liens avec Israël’

Les manifestants ont appelé le Sénégal à rompre officiellement ses relations diplomatiques avec Israël. « Nous attendons au niveau national que le gouvernement sénégalais rompe ses relations diplomatiques avec Israël. Nous voulons également que l'opinion internationale, à commencer par les pays arabes, s'unisse contre Israël, afin que les Palestiniens puissent être indépendants, récupérer leurs terres et que la guerre cesse. Les pays occidentaux doivent également respecter les chartes de l'ONU et rendre leurs droits aux Palestiniens », a déclaré l'un des manifestants.

À Nairobi, au Kenya, un autre groupe de centaines de manifestants a exprimé sa solidarité avec les Palestiniens. Des motards et automobilistes ont brandi des drapeaux palestiniens en scandant « Palestine libre, libre ».