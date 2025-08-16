INTERNATIONAL
Zelensky rencontrera Donald Trump lundi à Washington, selon Kiev
"Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de l'ensemble des détails pour mettre fin aux tueries et à la guerre", a indiqué Zelensky.
Le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy assistent à une réunion en marge du sommet de l'OTAN à La Haye. / Reuters
16 août 2025

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi qu'il rencontrera Donald Trump lundi à Washington pour discuter du règlement du conflit en Ukraine, après la rencontre entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine.

Sur son compte X, Zelensky a également affirmé que Donald Trump, lors d'un appel samedi, l'avait informé des "principaux points" de sa conversation avec le président russe en Alaska.

"Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de l'ensemble des détails pour mettre fin aux tueries et à la guerre", a indiqué Zelensky.

"Je suis reconnaissant de l'invitation. Il est important que les Européens soient impliqués à chaque étape afin d'apporter des garanties de sécurité fiables, aux côtés des États-Unis", a-t-il poursuivi.

Il a précisé s'être entretenu environ une heure par téléphone avec Trump, avant d'être rejoint lors de cette conversation par des dirigeants européens.

Zelensky a par ailleurs réitéré son souhait d'une rencontre trilatérale avec Trump et Poutine, comme proposée par le président américain.

"Il est important que la force de l'Amérique ait un impact sur le développement de la situation", a-t-il souligné, ajoutant avoir parlé avec Donald Trump de "signaux positifs venant de la partie américaine" pour apporter à Kiev des garanties de sécurité.

