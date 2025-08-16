Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi qu'il rencontrera Donald Trump lundi à Washington pour discuter du règlement du conflit en Ukraine, après la rencontre entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine.

Sur son compte X, Zelensky a également affirmé que Donald Trump, lors d'un appel samedi, l'avait informé des "principaux points" de sa conversation avec le président russe en Alaska.

"Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de l'ensemble des détails pour mettre fin aux tueries et à la guerre", a indiqué Zelensky.

"Je suis reconnaissant de l'invitation. Il est important que les Européens soient impliqués à chaque étape afin d'apporter des garanties de sécurité fiables, aux côtés des États-Unis", a-t-il poursuivi.