L'Afrique dispose de tout ce qu'il faut pour devenir une "superpuissance des énergies renouvelables", a déclaré jeudi le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tout en appelant à des investissements accrus dans les énergies vertes à travers ce continent riche en ressources.

Guterres s'est exprimé lors d'une conférence de développement de trois jours au Japon, en présence de dirigeants africains, où Tokyo se positionne comme une alternative à la Chine alors que les nations africaines font face à une crise de la dette aggravée par les réductions de l'aide occidentale, les conflits et le changement climatique.

"Nous devons mobiliser des financements et des technologies pour que la richesse naturelle de l'Afrique profite à son peuple. Nous devons construire une base industrielle et de renouvelables prospère à travers le continent", a souligné Guterres lors de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD).

"L'énergie verte en Afrique réduit les coûts énergétiques, diversifie les chaînes d'approvisionnement et accélère la décarbonisation pour tous."

La Chine a massivement investi en Afrique au cours de la dernière décennie, ses entreprises y ayant signé des accords d'une valeur de centaines de milliards de dollars pour financer des ports, des chemins de fer, des routes et d'autres projets dans le cadre de l'initiative mondiale d'infrastructures "Belt and Road" de Pékin.

Cependant, les nouveaux prêts se raréfient, et les pays en développement doivent faire face à une "vague de dettes" envers la Chine et les créanciers privés internationaux, selon l'Institut Lowy, un groupe de réflexion australien, en mai dernier.

Les pays africains ont également vu l'aide occidentale diminuer, notamment en raison du démantèlement de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) sous la présidence de Donald Trump.