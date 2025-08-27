Les figures de l'opposition et les militants en Ouganda ont critiqué mardi un accord avec les États-Unis visant à accueillir des migrants expulsés, remettant en question l'absence d'approbation parlementaire.
Les responsables ougandais ont fourni peu de détails sur cet accord, bien qu'ils aient indiqué préférer recevoir des expulsés d'origine africaine et ne pas vouloir accueillir des individus ayant un casier judiciaire.
Cependant, le pays est présenté comme une destination possible pour Kilmar Abrego Garcia, un Salvadorien accusé de trafic d'êtres humains.
Abrego Garcia, au centre d'une longue saga migratoire, a été arrêté lundi par les services d'immigration à Baltimore.
Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a déclaré dans un communiqué qu'Abrego Garcia « est en cours de traitement pour être expulsé vers l'Ouganda ».
Surveillance parlementaire
Sans surveillance parlementaire, tout ce projet est vicié, a déclaré Mathias Mpuuga, récemment chef de l'opposition à l'Assemblée nationale ougandaise.
Ibrahim Ssemujju, un député de l'opposition, a affirmé qu'il pensait que « cette question devrait être traitée par le parlement ».
On ignore ce que les autorités ougandaises obtiennent en échange de l'acceptation des expulsés.
Le procureur général de l'Ouganda, ainsi que les ministres en charge des réfugiés et des affaires intérieures, n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.
Opportunités commerciales
L'accord pourrait inclure des opportunités commerciales, a indiqué Marlon Agaba, directeur exécutif de l'Anti-Corruption Coalition Uganda.
« L'administration Trump est axée sur les accords, sur la négociation », a-t-il ajouté.
En juillet, les États-Unis ont expulsé cinq hommes ayant des antécédents criminels vers le royaume d'Eswatini, en Afrique australe, et en ont envoyé huit autres au Soudan du Sud.
Le Rwanda a également déclaré qu'il accepterait jusqu'à 250 migrants expulsés des États-Unis.