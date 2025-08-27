Les figures de l'opposition et les militants en Ouganda ont critiqué mardi un accord avec les États-Unis visant à accueillir des migrants expulsés, remettant en question l'absence d'approbation parlementaire.

Les responsables ougandais ont fourni peu de détails sur cet accord, bien qu'ils aient indiqué préférer recevoir des expulsés d'origine africaine et ne pas vouloir accueillir des individus ayant un casier judiciaire.

Cependant, le pays est présenté comme une destination possible pour Kilmar Abrego Garcia, un Salvadorien accusé de trafic d'êtres humains.

Abrego Garcia, au centre d'une longue saga migratoire, a été arrêté lundi par les services d'immigration à Baltimore.

Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a déclaré dans un communiqué qu'Abrego Garcia « est en cours de traitement pour être expulsé vers l'Ouganda ».

Surveillance parlementaire

Sans surveillance parlementaire, tout ce projet est vicié, a déclaré Mathias Mpuuga, récemment chef de l'opposition à l'Assemblée nationale ougandaise.

Ibrahim Ssemujju, un député de l'opposition, a affirmé qu'il pensait que « cette question devrait être traitée par le parlement ».