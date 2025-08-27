AFRIQUE
2 min de lecture
L’accord Ouganda-Trump sur les expulsions des ressortisants américains suscite une forte opposition
L'Ouganda est proposé pour accueillir des migrants expulsés et un détenu de haut profil, qui est ressortissant salvadorien.
L’accord Ouganda-Trump sur les expulsions des ressortisants américains suscite une forte opposition
L'administration du président Donald Trump s'est attiré des critiques pour ses expulsions de pays tiers. / AP
27 août 2025

Les figures de l'opposition et les militants en Ouganda ont critiqué mardi un accord avec les États-Unis visant à accueillir des migrants expulsés, remettant en question l'absence d'approbation parlementaire.

Les responsables ougandais ont fourni peu de détails sur cet accord, bien qu'ils aient indiqué préférer recevoir des expulsés d'origine africaine et ne pas vouloir accueillir des individus ayant un casier judiciaire.

Cependant, le pays est présenté comme une destination possible pour Kilmar Abrego Garcia, un Salvadorien accusé de trafic d'êtres humains.

RELATEDTRT Global - L'administration Trump suspend le traitement des visas à l'ambassade américaine au Niger

Abrego Garcia, au centre d'une longue saga migratoire, a été arrêté lundi par les services d'immigration à Baltimore.

Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a déclaré dans un communiqué qu'Abrego Garcia « est en cours de traitement pour être expulsé vers l'Ouganda ».

Surveillance parlementaire

Sans surveillance parlementaire, tout ce projet est vicié, a déclaré Mathias Mpuuga, récemment chef de l'opposition à l'Assemblée nationale ougandaise.

Ibrahim Ssemujju, un député de l'opposition, a affirmé qu'il pensait que « cette question devrait être traitée par le parlement ».

Nos recommandations
RELATEDTRT Global - Trump interdit l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 12 pays, majoritairement africains

On ignore ce que les autorités ougandaises obtiennent en échange de l'acceptation des expulsés.

Le procureur général de l'Ouganda, ainsi que les ministres en charge des réfugiés et des affaires intérieures, n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Opportunités commerciales

L'accord pourrait inclure des opportunités commerciales, a indiqué Marlon Agaba, directeur exécutif de l'Anti-Corruption Coalition Uganda.

« L'administration Trump est axée sur les accords, sur la négociation », a-t-il ajouté.

En juillet, les États-Unis ont expulsé cinq hommes ayant des antécédents criminels vers le royaume d'Eswatini, en Afrique australe, et en ont envoyé huit autres au Soudan du Sud.

Le Rwanda a également déclaré qu'il accepterait jusqu'à 250 migrants expulsés des États-Unis.

SOURCE DE L'INFORMATION:AP
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us