Le département d'État américain a indiqué que les 55 millions d'étrangers titulaires de visas pour les États-Unis sont soumis à un examen continu, alors que le président Donald Trump intensifie sa répression sur les visas et l'immigration.

"Le contrôle continu du Département inclut tous les plus de 55 millions d'étrangers qui détiennent actuellement des visas américains valides", a déclaré jeudi un responsable du département d'État.

"Le département d'État révoque les visas à tout moment lorsqu'il existe des indications d'une éventuelle inéligibilité, ce qui inclut des éléments tels que des indicateurs de dépassement de séjour, des activités criminelles, des menaces à la sécurité publique, la participation à toute forme d'activité terroriste ou le soutien à une organisation terroriste."

RELATED TRT Global - L'administration Trump suspend le traitement des visas à l'ambassade américaine au Niger

Bien que le responsable n'ait pas affirmé que tous les visas faisaient l'objet d'un examen actif, le message était clair : l'administration considère que chaque titulaire de visa peut être concerné.

Le responsable, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a indiqué que la surveillance s'intensifiait, en particulier pour les étudiants.

"Nous examinons tous les visas étudiants", a déclaré le responsable, ajoutant que le département d'État "surveille constamment ce que les gens ont dit" sur les réseaux sociaux, que les demandeurs sont désormais tenus de divulguer.

Le secrétaire d'État Marco Rubio s'est appuyé sur une loi peu connue pour révoquer les visas des personnes jugées contraires aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis, ciblant particulièrement les manifestants anti-Israël.

Le département d'État a déclaré avoir révoqué 6 000 visas depuis que Rubio a pris ses fonctions avec Trump en janvier, soit quatre fois plus que le nombre révoqué par l'administration de Joe Biden sur la même période l'année précédente.