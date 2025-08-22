INTERNATIONAL
États-Unis : Les visas de 55 millions d'étrangers soumis à un examen
Le département d'État affirme que les visas peuvent être révoqués en cas de dépassement de la durée de validité, d'activité criminelle ou de soutien au terrorisme.
États-Unis : Les visas de 55 millions d'étrangers soumis à un examen
Marco Rubio a affirmé que des milliers de visas, dont ceux d'étudiants, ont été révoqués / AP
il y a 19 heures

Le département d'État américain a indiqué que les 55 millions d'étrangers titulaires de visas pour les États-Unis sont soumis à un examen continu, alors que le président Donald Trump intensifie sa répression sur les visas et l'immigration.

"Le contrôle continu du Département inclut tous les plus de 55 millions d'étrangers qui détiennent actuellement des visas américains valides", a déclaré jeudi un responsable du département d'État.

"Le département d'État révoque les visas à tout moment lorsqu'il existe des indications d'une éventuelle inéligibilité, ce qui inclut des éléments tels que des indicateurs de dépassement de séjour, des activités criminelles, des menaces à la sécurité publique, la participation à toute forme d'activité terroriste ou le soutien à une organisation terroriste."

Bien que le responsable n'ait pas affirmé que tous les visas faisaient l'objet d'un examen actif, le message était clair : l'administration considère que chaque titulaire de visa peut être concerné.

Le responsable, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a indiqué que la surveillance s'intensifiait, en particulier pour les étudiants.

"Nous examinons tous les visas étudiants", a déclaré le responsable, ajoutant que le département d'État "surveille constamment ce que les gens ont dit" sur les réseaux sociaux, que les demandeurs sont désormais tenus de divulguer.

Le secrétaire d'État Marco Rubio s'est appuyé sur une loi peu connue pour révoquer les visas des personnes jugées contraires aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis, ciblant particulièrement les manifestants anti-Israël.

Le département d'État a déclaré avoir révoqué 6 000 visas depuis que Rubio a pris ses fonctions avec Trump en janvier, soit quatre fois plus que le nombre révoqué par l'administration de Joe Biden sur la même période l'année précédente.

Rubio a soutenu que l'administration peut délivrer et révoquer des visas sans contrôle judiciaire, affirmant que les non-citoyens américains ne bénéficient pas du droit constitutionnel américain à la liberté d'expression.

Cependant, des juges ont contesté cette position dans certains cas très médiatisés.

Campagne féroce

Mahmoud Khalil, un résident permanent légal qui a dirigé des manifestations pro-palestiniennes à l'université Columbia, a été libéré par un juge en juin.

Quelques jours après l'arrestation de Khalil, la revendication de Trump s'est concrétisée après l'arrestation d'un autre étudiant pro-palestinien, Badar Khan Suri, un chercheur indien à l'université de Georgetown. Son avocat a déclaré qu'il avait été arrêté en raison de l'identité palestinienne de son épouse. Il a été libéré en mai.

Après l'arrestation de Suri, les autorités se sont tournées vers un autre étudiant pro-palestinien, Momodou Taal, en lui demandant de se rendre.

Le 25 mars, Yunseo Chung, une étudiante de l'université Columbia, a déclaré avoir poursuivi l'administration Trump pour empêcher son expulsion des États-Unis en raison de sa participation à une manifestation pro-palestinienne au printemps dernier.

Également le 25 mars, Rumeysa Ozturk, doctorante à l'université Tufts, a été enlevée en plein jour par les autorités américaines pour avoir critiqué les massacres israéliens à Gaza.

Le 14 avril, les autorités ont arrêté Mohsen Mahdawi lors de son entretien de citoyenneté avant de le libérer le 30 avril.

Par ailleurs, jeudi, Rubio a annoncé que l'administration suspendait la délivrance de visas de travail pour les chauffeurs routiers commerciaux étrangers, invoquant la sécurité routière et la protection des chauffeurs américains.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT World
