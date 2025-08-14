L'Afrique du Sud a dénoncé un rapport américain “profondément biaisé” mettant en lumière une “détérioration” de la situation des droits de l'homme dans le pays, quelques jours après que l'administration de Donald Trump a imposé des tarifs douaniers de 30 % sur de nombreuses exportations sud-africaines.

Dans son rapport annuel sur les droits de l'homme publié mardi, le département d'État américain a accusé l'Afrique du Sud d'avoir franchi “une étape substantiellement inquiétante vers l'expropriation des terres des Afrikaners et d'autres abus contre les minorités raciales”.

Touchée par les tarifs douaniers les plus élevés imposés par les États-Unis à un pays d'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud est une cible régulière de Trump, qui a critiqué les lois sur la terre et l'emploi visant à corriger les inégalités raciales persistantes.

Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a réagi mardi en exprimant sa “profonde déception” face au rapport américain.