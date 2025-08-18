Le Burkina Faso a déclaré la coordinatrice régionale des Nations Unies, Carol Flore-Smereczniak, persona non grata à la suite d’un rapport de l’ONU alléguant des violations contre des enfants dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, a annoncé un porte-parole du gouvernement lundi.
Les autorités burkinabè n’ont ni participé à l’élaboration du rapport de l’ONU, intitulé "Les enfants et les conflits armés au Burkina Faso", ni été informées des conclusions de l’étude avant sa publication, a-t-il précisé dans un communiqué.
Le gouvernement a accusé les Nations Unies de formuler des affirmations sans fondement et de diffuser des contre-vérités dans le rapport, sans s’appuyer sur des enquêtes pertinentes ou des décisions judiciaires.
Le rapport adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies cite "de manière indiscriminée" des terroristes, les forces de défense burkinabè, et s'appuie sur "des déclarations et des contre-vérités sans fondement", selon le gouvernement burkinabè.
Les responsables de l’ONU à Genève et à New York n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.