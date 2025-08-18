Le Burkina Faso a déclaré la coordinatrice régionale des Nations Unies, Carol Flore-Smereczniak, persona non grata à la suite d’un rapport de l’ONU alléguant des violations contre des enfants dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, a annoncé un porte-parole du gouvernement lundi.

Les autorités burkinabè n’ont ni participé à l’élaboration du rapport de l’ONU, intitulé "Les enfants et les conflits armés au Burkina Faso", ni été informées des conclusions de l’étude avant sa publication, a-t-il précisé dans un communiqué.

Le gouvernement a accusé les Nations Unies de formuler des affirmations sans fondement et de diffuser des contre-vérités dans le rapport, sans s’appuyer sur des enquêtes pertinentes ou des décisions judiciaires.