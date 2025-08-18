AFRIQUE
1 min de lecture
Le Burkina expulse le coordinateur de l'ONU après un rapport sur les enfants et les conflits armés
Ouagadougou reproche à la coordinatrice régionale des Nations Unies, Carol Flore-Smereczniak, d'avoir produit à un rapport de l'ONU alléguant des violations contre des enfants dans le pays.
Le Burkina expulse le coordinateur de l'ONU après un rapport sur les enfants et les conflits armés
Le Burkina Faso est confronté à une menace insurrectionnelle persistante depuis des années. / Photo : Reuters
il y a un jour

Le Burkina Faso a déclaré la coordinatrice régionale des Nations Unies, Carol Flore-Smereczniak, persona non grata à la suite d’un rapport de l’ONU alléguant des violations contre des enfants dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, a annoncé un porte-parole du gouvernement lundi.

Les autorités burkinabè n’ont ni participé à l’élaboration du rapport de l’ONU, intitulé "Les enfants et les conflits armés au Burkina Faso", ni été informées des conclusions de l’étude avant sa publication, a-t-il précisé dans un communiqué.

Le gouvernement a accusé les Nations Unies de formuler des affirmations sans fondement et de diffuser des contre-vérités dans le rapport, sans s’appuyer sur des enquêtes pertinentes ou des décisions judiciaires.

Nos recommandations

Le rapport adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies cite "de manière indiscriminée" des terroristes, les forces de défense burkinabè, et s'appuie sur "des déclarations et des contre-vérités sans fondement", selon le gouvernement burkinabè.

Les responsables de l’ONU à Genève et à New York n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us