L'état-major général des armées du Mali a annoncé, mardi soir dans un communiqué, avoir neutralisé plusieurs dizaines de terroristes dans la zone de Mousafa, à la lisière nord de la forêt du Baoulé, à 35 km au sud de Dioumara, cercle de Diéma, région de Kayes dans l'ouest du pays.

« Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dans cette frappe du refuge terroriste par la patrouille aérienne », a déclaré le colonel Souleymane Dembelé, directeur de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa).

Depuis plusieurs jours, les grands axes routiers de Kayes, Sikasso et Nioro du Sahel reliant la capitale malienne jusqu’à Dakar au Sénégal subissent un blocus imposé par le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda.

Dans une vidéo de 3 minutes et 57 secondes, largement relayée, ce vendredi, sur les réseaux sociaux, le groupe terroriste, s’exprimant en bambara, annonçait l’imposition d’un blocus sur les villes maliennes de Kayes et Nioro. Il annonçait également l’interdiction d’acheminer du carburant vers le Mali à travers la Côte d’Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal et la Mauritanie.

Outre cette imposition de blocus, le groupe terroriste mettait aussi en garde toutes les activités de la société de transport Diarra dans toute la région concernée qu'il qualifiait de mèche avec les forces armées maliennes.