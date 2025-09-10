L'état-major général des armées du Mali a annoncé, mardi soir dans un communiqué, avoir neutralisé plusieurs dizaines de terroristes dans la zone de Mousafa, à la lisière nord de la forêt du Baoulé, à 35 km au sud de Dioumara, cercle de Diéma, région de Kayes dans l'ouest du pays.
« Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dans cette frappe du refuge terroriste par la patrouille aérienne », a déclaré le colonel Souleymane Dembelé, directeur de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa).
Depuis plusieurs jours, les grands axes routiers de Kayes, Sikasso et Nioro du Sahel reliant la capitale malienne jusqu’à Dakar au Sénégal subissent un blocus imposé par le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda.
Dans une vidéo de 3 minutes et 57 secondes, largement relayée, ce vendredi, sur les réseaux sociaux, le groupe terroriste, s’exprimant en bambara, annonçait l’imposition d’un blocus sur les villes maliennes de Kayes et Nioro. Il annonçait également l’interdiction d’acheminer du carburant vers le Mali à travers la Côte d’Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal et la Mauritanie.
Outre cette imposition de blocus, le groupe terroriste mettait aussi en garde toutes les activités de la société de transport Diarra dans toute la région concernée qu'il qualifiait de mèche avec les forces armées maliennes.
Appui des vecteurs aériens
Face à cette menace, l'état-major général a annoncé, lundi, avoir mené une opération d'envergure sur ces axes routiers sans reconnaître l'imposition du blocus dans les régions de Kayes et Nioro du Sahel.
Le colonel Gilbert Diarra, chef d’état-major du poste de commandement de contrôle tactique avancé de Nioro du Sahel, a déclaré à la télévision nationale avoir conduit du 6 au 7 septembre 2025 une vaste opération militaire, affirmant que grâce à l’exploitation de renseignements fiables, les FAMa ont neutralisé plusieurs terroristes et libéré avec professionnalisme, rigueur et détermination des otages, retrouvés sains et saufs.
Il a précisé que cette réussite a été rendue possible grâce à l’appui des vecteurs aériens, qui ont mené des frappes ciblées contre des positions terroristes.
Des sources locales à Kayes et à Nioro du Sahel ont confirmé la levée du blocus sur ces tronçons grâce aux opérations militaires.
Le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle depuis 2012, traduite notamment par des attaques terroristes. La présence de forces étrangères n'a pas aidé à améliorer la situation sécuritaire, ce qui a amené les autorités militaires au pouvoir depuis 2021 à demander le départ des troupes françaises et onusiennes et à se retirer de la force régionale G5 Sahel.