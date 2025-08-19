La Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) condamne fermement les attaques menées par le groupe terroriste Forces démocratiques alliées (ADF) du 9 au 16 août 2025, qui ont touché plusieurs localités des territoires de Beni et Lubero, dans la province du Nord-Kivu.
Elle dit par ailleurs renforcer son appui aux autorités pour la protection des civils.
Ces attaques, rappelle la mission onusienne dans un communiqué publié ce lundi 18 août, ont coûté la vie à au moins 52 civils, dont huit femmes et deux enfants, y compris une fillette.
"Ce bilan provisoir et pourrait s’alourdir", note le communiqué.
"Les violences ont été accompagnées d’enlèvements, de pillages, d’incendies de maisons, de véhicules et de motos, ainsi que de destructions de biens appartenant à des populations déjà confrontées à une situation humanitaire précaire, poursuit le document".
Bintou Keita, cheffe de la MONUSCO, condamne les attaques contre des civils à Komanda, les qualifiant de graves violations du droit international, et exprime ses condoléances aux familles touchées, réaffirmant la solidarité des Nations Unies avec les populations affectées.
La MONUSCO réitère l’appel du Secrétaire général des Nations Unies aux groupes armés étrangers à déposer les armes sans conditions et à regagner leurs pays d’origine.
La Mission reste pleinement engagée aux côtés des autorités congolaises et des communautés locales pour prévenir de nouvelles violences, protéger les civils, réduire les tensions et contribuer à la stabilisation des zones affectées.
L'ADF fait partie de plusieurs groupes de miliciens qui se disputent les terres et les ressources dans l'est du Congo, riche en minerais.
L'armée congolaise et son allié, l'Ouganda, ont intensifié leurs opérations contre les ADF au cours des dernières semaines dont une dizaine des terroristes ont été neutralisés.