La Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) condamne fermement les attaques menées par le groupe terroriste Forces démocratiques alliées (ADF) du 9 au 16 août 2025, qui ont touché plusieurs localités des territoires de Beni et Lubero, dans la province du Nord-Kivu.

Elle dit par ailleurs renforcer son appui aux autorités pour la protection des civils.

Ces attaques, rappelle la mission onusienne dans un communiqué publié ce lundi 18 août, ont coûté la vie à au moins 52 civils, dont huit femmes et deux enfants, y compris une fillette.

"Ce bilan provisoir et pourrait s’alourdir", note le communiqué.

"Les violences ont été accompagnées d’enlèvements, de pillages, d’incendies de maisons, de véhicules et de motos, ainsi que de destructions de biens appartenant à des populations déjà confrontées à une situation humanitaire précaire, poursuit le document".