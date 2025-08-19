AFRIQUE
2 min de lecture
RDC: La MONUSCO condamne les attaques des ADF à Beni et Lubero dans l’est du pays
Des terroristes de l'ADF armés de machettes ont tué au moins 52 civils dans les régions de Beni et de Lubero, dans l'est de la RDC, au cours des derniers jours, selon les Nations Unies.
RDC: La MONUSCO condamne les attaques des ADF à Beni et Lubero dans l’est du pays
Les forces de sécurité congolaises dispersent une manifestation des veuves des FARDC décédés lors des combats avec les rebelles du M23/Illustration / Reuters
il y a 19 heures

La Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) condamne fermement les attaques menées par le groupe terroriste Forces démocratiques alliées (ADF) du 9 au 16 août 2025, qui ont touché plusieurs localités des territoires de Beni et Lubero, dans la province du Nord-Kivu.

Elle dit par ailleurs renforcer son appui aux autorités pour la protection des civils.

Ces attaques, rappelle la mission onusienne dans un communiqué publié ce lundi 18 août, ont coûté la vie à au moins 52 civils, dont huit femmes et deux enfants, y compris une fillette.

"Ce bilan provisoir et pourrait s’alourdir", note le communiqué.

"Les violences ont été accompagnées d’enlèvements, de pillages, d’incendies de maisons, de véhicules et de motos, ainsi que de destructions de biens appartenant à des populations déjà confrontées à une situation humanitaire précaire, poursuit le document".

RELATEDTRT Global - RD Congo : Une attaque du groupe rebelle ADF contre une église fait au moins 21 morts
Nos recommandations

Bintou Keita, cheffe de la MONUSCO, condamne les attaques contre des civils à Komanda, les qualifiant de graves violations du droit international, et exprime ses condoléances aux familles touchées, réaffirmant la solidarité des Nations Unies avec les populations affectées.

La MONUSCO réitère l’appel du Secrétaire général des Nations Unies aux groupes armés étrangers à déposer les armes sans conditions et à regagner leurs pays d’origine.

La Mission reste pleinement engagée aux côtés des autorités congolaises et des communautés locales pour prévenir de nouvelles violences, protéger les civils, réduire les tensions et contribuer à la stabilisation des zones affectées.

L'ADF fait partie de plusieurs groupes de miliciens qui se disputent les terres et les ressources dans l'est du Congo, riche en minerais.

L'armée congolaise et son allié, l'Ouganda, ont intensifié leurs opérations contre les ADF au cours des dernières semaines dont une dizaine des terroristes ont été neutralisés.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us