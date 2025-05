Les plus grands défis de santé en Afrique ne seront pas résolus sans les femmes scientifiques Les plus grands défis de santé en Afrique ne seront pas résolus sans les femmes scientifiques

Dès leur plus jeune âge, les filles africaines sont conditionnées à être réservées et à ne pas occuper trop d'espace. Le résultat ? Moins de femmes accèdent à des rôles moteurs dans la découverte scientifique et la prise de décision politique.