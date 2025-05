Tunisie : art et science, une synergie du savoir et de la créativité Tunisie : art et science, une synergie du savoir et de la créativité

A l'occasion du 5ème colloque international de l'Association tunisienne des Arts visuels (Hammamet, 24-25 janvier 2025), l’ambassadeur de Türkiye en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, a fait valoir l'importance de l'art dans la diplomatie culturelle. A l'occasion du 5ème colloque international de l'Association tunisienne des Arts visuels (Hammamet, 24-25 janvier 2025), l’ambassadeur de Türkiye en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, a fait valoir l'importance de l'art dans la diplomatie culturelle.