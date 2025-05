Kepala junta Myanmar, Min Aung Hlaing, akan menghadiri pertemuan puncak para pemimpin regional di Thailand minggu depan, di mana ia berupaya mengadakan pertemuan bilateral tingkat tinggi, menurut tiga sumber yang memiliki pengetahuan langsung. Ini merupakan kunjungan langka ke negara Asia Tenggara sejak ia merebut kekuasaan melalui kudeta yang memicu perang saudara.

Min Aung Hlaing menjadi subjek sanksi luas dari negara-negara Barat dan dilarang menghadiri pertemuan puncak ASEAN karena kegagalan militer Myanmar dalam melaksanakan rencana perdamaian yang telah disepakati dengan blok tersebut.

Ia akan menghadiri pertemuan puncak BIMSTEC pada 3-4 April di Bangkok, yang melibatkan sebagian besar negara Asia Selatan. Delegasi Myanmar dikabarkan sedang mencari pertemuan bilateral dengan para pemimpin dan pejabat tinggi, menurut sumber-sumber yang menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media.

Pertemuan yang diupayakan termasuk dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan penasihat utama pemerintahan sementara Bangladesh, Muhammed Yunus, menurut sumber tersebut. "Mereka telah menghubungi untuk meminta pertemuan," kata salah satu sumber, merujuk pada pejabat Myanmar.

Juru bicara pemerintah militer Myanmar belum dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Ketika ditanya apakah jenderal Myanmar akan hadir, kementerian luar negeri Thailand mengatakan bahwa semua pemimpin negara anggota BIMSTEC telah mengonfirmasi kehadiran mereka.

Krisis yang Meningkat

Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, yang memicu protes massal yang berkembang menjadi pemberontakan bersenjata melawan junta. Lebih dari sepertiga populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perjalanan ke Thailand untuk bergabung dengan para pemimpin lainnya akan menjadi momen penting bagi Min Aung Hlaing, yang berupaya mendapatkan legitimasi di dalam dan luar negeri untuk rencananya mengembalikan negara ke demokrasi melalui pemilu yang oleh para kritikus dianggap sebagai upaya untuk memperpanjang kekuasaan militer. Kepala junta tersebut pada hari Kamis mengatakan bahwa pemilu akan diadakan pada bulan Desember, menjanjikan pemungutan suara yang bebas dan adil serta menyerahkan kekuasaan negara kepada partai yang menang.

Min Aung Hlaing dianggap oleh banyak negara sebagai persona non grata karena memimpin militer yang dituduh melakukan kekejaman luas dalam upayanya mempertahankan kekuasaan dan menahan pemberontakan yang semakin meluas. Militer membantah tuduhan tersebut.

Perjalanan luar negerinya jarang terjadi, sebagian besar ke Rusia, yang ia kunjungi bulan ini, dan ke China akhir tahun lalu untuk pertemuan sub-regional. Perjalanannya dapat semakin dibatasi setelah pengumuman pada bulan November oleh jaksa Pengadilan Kriminal Internasional bahwa surat perintah penangkapan akan diajukan terhadapnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam dugaan penganiayaan terhadap Rohingya, minoritas Muslim.

BIMSTEC, atau Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, mencakup Thailand, Myanmar, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan Bhutan.