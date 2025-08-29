REGIJA
Bećirović podnio Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti zaključaka NSRS
Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je danas Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti zaključaka Narodne skupštine Republike srpske (NSRS).
Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je danas Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti zaključaka Narodne skupštine Republike srpske (NSRS) povodom informacije u vezi s odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike srpske Miloradu Dodiku, saopćeno je iz Bećirovićevog kabineta.

Bećirović traži da Ustavni sud BiH utvrdi u skladu s Ustavom BiH i dosadašnjom praksom da entitet Republika srpska nema ustavnu nadležnost za donošenje osporenih zaključaka te da u skladu s članom 61. st. 1, 2. i 3. Pravila Ustavnog suda BiH, poništi i stavi van pravne snage ove zaključke.

U obrazloženju zahtjeva, on ističe da usvojeni zaključci Narodne skupštine Republike srpske od 22. augusta 2025. godine krše Ustav Bosne i Hercegovine, njene zakone, brojne međunarodne sporazume i ne poštuju pravosnažne presude sudova BiH.

Također ukazuje da zaključci neustavno daju nalog institucijama, pravnim i fizičkim osobama u entitetu Republika srpska da nastave donošenje neustavnih akata i drugim neustavnim i nezakonitim aktivnostima.

Narodna skupština Republike srpske nema pravo odbacivati pravosnažne presude i odluke Suda BiH, Centralne izborne komisije BiH, Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika u BiH. Nepoštivanje pravosnažnih presuda i odluka nadležnih organa vlasti je flagrantno kršenje Ustava BiH i Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i Krivičnog zakona BiH, navodi Bećirović.

On će u skladu s ustavnim ovlaštenjima, u ovom i svim drugim slučajevima neustavnog postupanja, svim raspoloživim pravnim i političkim sredstvima nastaviti konkretno djelovati s ciljem poštivanja i implementacije principa ustavnosti i zakonitosti, navedeno je u saopćenju.

