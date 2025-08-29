Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je danas Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti zaključaka Narodne skupštine Republike srpske (NSRS) povodom informacije u vezi s odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike srpske Miloradu Dodiku, saopćeno je iz Bećirovićevog kabineta.

Bećirović traži da Ustavni sud BiH utvrdi u skladu s Ustavom BiH i dosadašnjom praksom da entitet Republika srpska nema ustavnu nadležnost za donošenje osporenih zaključaka te da u skladu s članom 61. st. 1, 2. i 3. Pravila Ustavnog suda BiH, poništi i stavi van pravne snage ove zaključke.

U obrazloženju zahtjeva, on ističe da usvojeni zaključci Narodne skupštine Republike srpske od 22. augusta 2025. godine krše Ustav Bosne i Hercegovine, njene zakone, brojne međunarodne sporazume i ne poštuju pravosnažne presude sudova BiH.