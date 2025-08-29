Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić sastao se danas s ministrom vanjskih poslova Japana Takeshijem Iwayom, s kojim je razgovarao o jačanju sveukupnih bilateralnih odnosa i saradnje.
Rekavši da mu je posebno zadovoljstvo što se, nakon 16 godina, realizuje posjeta šefa srbijanske diplomatije Tokiju, Đurić je izrazio uvjerenje da će i predstojeće posjete Japanu na visokom nivou učvrstiti historijske veze i doprinijeti dodatnom povezivanju u svim oblastima od zajedničkog interesa.
Japan je, prema Đurićevim riječima, jedan od strateških ekonomskih partnera Srbije, o čemu, kako kaže, svjedoči sve dinamičnija trgovinska razmjena i sve veći priliv japanskih investicija u u Srbiju.
"Raduje me što postoji obostrani interes za zaključivanje Sporazuma o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja čijom ćemo realizacijom zajednički poslati snažan signal o čvrstini naših ekonomskih veza, ali i visokom nivou naših sveukupnih odnosa", rekao je Đurić, saopćeno je na web-stranici MVP Srbije.
Srbijanski ministar je svog domaćina informisao i o aktuelnoj situaciji na Kosovu, podvukavši značaj poštovanja principa međunarodnog prava, kao i zaštite osnovnih ljudskih prava srpskog stanovništva, koja su najnovijim eskalatornim potezima Prištine ozbiljno ugrožena.
Pored intenzivne privredne saradnje, Đurić je ocijenio da se partnerski odnosi dvije zemlje ogledaju i u drugim oblastima, i tom prilikom posebno izdvojio solidarnost i pomoć koju je Japan nesebično pružao Srbiji u teškim trenucima, a "na kojoj je srpski narod veoma zahvalan".
Đurić je prenio zahvalnost Srbije Japanu na zvaničnoj potvrdi učešća na Specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, izrazivši nadu da će se Beograd pokazati jednako uspješnim i dobrim domaćinom kao i Osaka, u kojoj se trenutno održava Svjetska izložba EXPO.