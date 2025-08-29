Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić sastao se danas s ministrom vanjskih poslova Japana Takeshijem Iwayom, s kojim je razgovarao o jačanju sveukupnih bilateralnih odnosa i saradnje.



Rekavši da mu je posebno zadovoljstvo što se, nakon 16 godina, realizuje posjeta šefa srbijanske diplomatije Tokiju, Đurić je izrazio uvjerenje da će i predstojeće posjete Japanu na visokom nivou učvrstiti historijske veze i doprinijeti dodatnom povezivanju u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Japan je, prema Đurićevim riječima, jedan od strateških ekonomskih partnera Srbije, o čemu, kako kaže, svjedoči sve dinamičnija trgovinska razmjena i sve veći priliv japanskih investicija u u Srbiju.

"Raduje me što postoji obostrani interes za zaključivanje Sporazuma o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja čijom ćemo realizacijom zajednički poslati snažan signal o čvrstini naših ekonomskih veza, ali i visokom nivou naših sveukupnih odnosa", rekao je Đurić, saopćeno je na web-stranici MVP Srbije.