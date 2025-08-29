Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravi u radnoj posjeti Republici Finskoj gdje se danas sastao s predsjednikom Alexanderom Stubbom.

Milatović je izrazio zadovoljstvo posjetom, naglasivši da je riječ o prvoj posjeti crnogorskog predsjednika Finskoj.

"Ova posjeta predstavlja novu fazu u razvoju prijateljskih odnosa Crne Gore i Finske", poručio je Milatović.

Poseban akcenat sastanka bio je na evropskim integracijama Crne Gore.

"Crna Gora vidi Finsku kao prijatelja i pouzdanog partnera. Mi smo odlučni da do 2028. budemo spremni za punopravno članstvo. Zahvalni smo na dosljednoj podršci koju Finska pruža politici proširenja EU, i dijelimo isto uvjerenje, da put u EU nema prečica. Potrebni su predanost, reforme i usklađivanje sa temeljnim vrijednostima Unije.

Politička i ekspertska podrška Finske na tom putu od velikog je značaja. Evropska unija je naša radna akcija, svakog dana i na svakom poslu. Crna Gora ne smije više da čeka, moramo da žurimo u EU", naglasio je Milatović.

On je podsjetio i da će se Samit EU-Zapadni Balkan naredne jeseni održati u Crnoj Gori, što će biti važna prilika da se potvrdi evropska perspektiva cijelog regiona.