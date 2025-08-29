Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravi u radnoj posjeti Republici Finskoj gdje se danas sastao s predsjednikom Alexanderom Stubbom.
Milatović je izrazio zadovoljstvo posjetom, naglasivši da je riječ o prvoj posjeti crnogorskog predsjednika Finskoj.
"Ova posjeta predstavlja novu fazu u razvoju prijateljskih odnosa Crne Gore i Finske", poručio je Milatović.
Poseban akcenat sastanka bio je na evropskim integracijama Crne Gore.
"Crna Gora vidi Finsku kao prijatelja i pouzdanog partnera. Mi smo odlučni da do 2028. budemo spremni za punopravno članstvo. Zahvalni smo na dosljednoj podršci koju Finska pruža politici proširenja EU, i dijelimo isto uvjerenje, da put u EU nema prečica. Potrebni su predanost, reforme i usklađivanje sa temeljnim vrijednostima Unije.
Politička i ekspertska podrška Finske na tom putu od velikog je značaja. Evropska unija je naša radna akcija, svakog dana i na svakom poslu. Crna Gora ne smije više da čeka, moramo da žurimo u EU", naglasio je Milatović.
On je podsjetio i da će se Samit EU-Zapadni Balkan naredne jeseni održati u Crnoj Gori, što će biti važna prilika da se potvrdi evropska perspektiva cijelog regiona.
Govoreći o unapređenju ekonomskih odnosa, predsjednik je ukazao da je vrijeme da finske investicije pronađu put ka Crnoj Gori i predložio organizaciju poslovnog foruma između Crne Gore i Finske.
"Želimo da Finska bude prisutnija u Crnoj Gori, u turizmu, energetici i IT sektoru, gdje postoji ogroman potencijal za partnerstvo i nove vrijednosti", kazao je Milatović.
On je uputio poziv predsjedniku Stubbu da posjeti Crnu Goru naredne godine, što je predsjednik Finske sa zadovoljstvom i prihvatio.
Razgovarano je i o aktuelnim globalnim izazovima imajući u vidu da je predsjednik Finske jedan od malobrojnih evropskih lidera koji je prisustvovao nedavnim razgovorima u Bijeloj kući s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, a u vezi postizanja mira u Ukrajini.
S obzirom na to da je Finska 2023.godine postala članica NATO-a, dva predsjednika su razgovarala i o saradnji u okviru NATO-a.
"Naše savezništvo u NATO-u potvrđuje da Crna Gora i Finska dijele iste vrijednosti i zajedno rade na jačanju evropske bezbjednosti", istakao je Milatović.
Ova posjeta je ujedno dio šireg otvaranja Crne Gore prema skandinavskim zemljama koje su primjer u obrazovanju, inovacijama i održivom razvoju, ali i važan glas u Evropskoj uniji, saopćeno je iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore.