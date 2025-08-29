Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se u petak sa šefom japanske diplomatije Takešijem Ivajom u Tokiju u okviru dvodnevne posete Japanu.

Šef srpske diplomatije zahvalio je na početku sastanka na odluci Japana da učestvuje na Ekspo 2027 u Beogradu i preneo čestitke povodom organizacije izložbe Ekspo 2025 u Osaki.

Đurić je istakao da je za Srbiju od suštinskog značaja organizacija Ekspa 2027 i dodao da ta izložba Srbiju stavlja na mapu sveta u pozitivnom svetlu.

Prema njegovim rečima, Srbija je zahvalna japanskim zvaničnicima na tome što su spremni da podele svoja iskustva. Japanski ministar Ivaja izrazio je zahvalnost srpskoj delegaciji na pozivu za učešće na Ekspo 2027.

„Naša zemlja donela je zvaničnu odluku za učešće na Ekspu 2027. Zahvalni smo što ste nas pozvali, želeli bismo i da sarađujemo povodom diplomatskih odnosa dve države koji ćr proslaviti 145 godina od uspostavljanja 2027. godine”, kazao je Ivaja, prenosi Tanjug.