Đurić se sastao sa šefom japanske diplomatije Takešijem Ivajom u Tokiju
Srbijanski ministar je istakao da je za Srbiju od suštinskog značaja organizacija Ekspa 2027 i dodao da ta izložba njegovu zemlju stavlja na mapu sveta u pozitivnom svetlu.
Drugog dana posete, Đurić će posetiti i Srpski paviljon na Svetskoj izložbi Ekspo 2025 u Osaki. / AA
29 August 2025

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se u petak sa šefom japanske diplomatije Takešijem Ivajom u Tokiju u okviru dvodnevne posete Japanu.

Šef srpske diplomatije zahvalio je na početku sastanka na odluci Japana da učestvuje na Ekspo 2027 u Beogradu i preneo čestitke povodom organizacije izložbe Ekspo 2025 u Osaki.

Đurić je istakao da je za Srbiju od suštinskog značaja organizacija Ekspa 2027 i dodao da ta izložba Srbiju stavlja na mapu sveta u pozitivnom svetlu.

Prema njegovim rečima, Srbija je zahvalna japanskim zvaničnicima na tome što su spremni da podele svoja iskustva. Japanski ministar Ivaja izrazio je zahvalnost srpskoj delegaciji na pozivu za učešće na Ekspo 2027.

„Naša zemlja donela je zvaničnu odluku za učešće na Ekspu 2027. Zahvalni smo što ste nas pozvali, želeli bismo i da sarađujemo povodom diplomatskih odnosa dve države koji ćr proslaviti 145 godina od uspostavljanja 2027. godine”, kazao je Ivaja, prenosi Tanjug.

Šef srpske diplomatije posetu Japanu započeo je ranije u petak sastankom sa predsednikom Japanske organizacije za spoljnu trgovinu (Džetro) Susumom Kataokom.

Džetro igra veoma aktivnu i stratešku ulogu u jačanju ekonomske saradnje između Srbije i Japana, a njihove inicijative obuhvataju promociju Srbije kao investicione destinacije, organizaciju poslovnih događaja te razmenu između državnih i poslovnih krugova.

Đurić se je potom sastao i sa ministrom za ekonomsku bezbednost Japana i generalnim sekretarom Parlamentarne lige prijateljstva Japan - Srbija Minoruom Kiućijem.

Drugog dana posete, Đurić će posetiti i Srpski paviljon na Svetskoj izložbi Ekspo 2025 u Osaki.

