Kos: "Otvorena diskusija" s Mucunskim o narednim koracima u pristupanju Sjeverne Makedonije EU-u
Evropska komesarka kazala je da "snažno podržava" put pristupanja Sjeverne Makedonije.
Kos: "Otvorena diskusija" s Mucunskim o narednim koracima u pristupanju Sjeverne Makedonije EU-u
Evropska komesarka kazala da "snažno podržava" put prisutpanja Sjeverne Makedonije. / AA
26 August 2025

Evropska komesarka za proširenje i politiku susjedstva marta Kos sastala se u utorak sa ministrom vanjskih poslova Sjeverne Makedonije s kojim je imala "otvorenu diskusiju".

"Otvorena diskusija sa Timčo Mucunksi danas o sljedećim koracima Sjeverne Makedonije na putu pristupanja EU-u, koji snažno podržavam, i reformama Plana rasta", kazala je Kos na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Sjeverna Makedonija je kadidat za članstvo u EU-u od 2005. godine, dok je otvaranje pristupnih pregovora odobreno u martu 2020.

"Važno je ispuniti preostale zahtjeve i krenuti naprijed s pristupanjem EU-u. Pozdravila sam potpuno usklađivanje Sjeverne Makedonije sa ZSBP-om (zajednička sigurnosna i bezbjednosna politka) i doprinos Ukrajini!", kazala je Kos.


