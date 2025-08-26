Evropska komesarka za proširenje i politiku susjedstva marta Kos sastala se u utorak sa ministrom vanjskih poslova Sjeverne Makedonije s kojim je imala "otvorenu diskusiju".

"Otvorena diskusija sa Timčo Mucunksi danas o sljedećim koracima Sjeverne Makedonije na putu pristupanja EU-u, koji snažno podržavam, i reformama Plana rasta", kazala je Kos na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Sjeverna Makedonija je kadidat za članstvo u EU-u od 2005. godine, dok je otvaranje pristupnih pregovora odobreno u martu 2020.