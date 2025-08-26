Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.
Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata, a Vučić je potom na Istagramu saopćio da je razgovor bio otvoren i fokusiran na mogućnosti za nastavak dijaloga s Prištinom uz posredovanje EU-a, kao i na pitanja zaštite prava Srba na Kosovu.
"Ukazao sam na to da je suštinski važno da se dijalog vrati na temeljne principe na kojima je i zasnovan, prije svega na obavezu formiranja Zajednice srpskih opština, kao i na zaštitu prava naših građana", naveo je Vučić na Instagramu.
Istakao je da pokušaj zabrane učešća Srpske liste na predstojećim izborima još jednom potvrđuje da je poštovanje osnovnih prava i sloboda političkog djelovanja Srba na Kosovu ugrožena.
"Naša politika je politika mira, čvrsto posvećena traženju kompromisnih rješenja kroz dijalog, ali i odlučne i odgovorne borbe za očuvanje državnih i nacionalnih interesa", naveo je.
Dodao je da se samo uz međusobno uvažavanje, jasnu odgovornost i punu primjenu dogovorenog može govoriti o istinskoj stabilnosti za cijeli region.
Ovo je treći susret Vučića i Sorensena, nakon što su u martu razgovarali u Beogradu, a u junu u Pragu.
Sorensen je dužnost specijalnog predstavnika EU-a za dijalog Beograda i Prištine preuzeo 1. februara od Miroslava Lajčaka, a od tada je nekoliko puta posjetio i Kosovo, poslednji put početkom augusta.