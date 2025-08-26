Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata, a Vučić je potom na Istagramu saopćio da je razgovor bio otvoren i fokusiran na mogućnosti za nastavak dijaloga s Prištinom uz posredovanje EU-a, kao i na pitanja zaštite prava Srba na Kosovu.

"Ukazao sam na to da je suštinski važno da se dijalog vrati na temeljne principe na kojima je i zasnovan, prije svega na obavezu formiranja Zajednice srpskih opština, kao i na zaštitu prava naših građana", naveo je Vučić na Instagramu.

Istakao je da pokušaj zabrane učešća Srpske liste na predstojećim izborima još jednom potvrđuje da je poštovanje osnovnih prava i sloboda političkog djelovanja Srba na Kosovu ugrožena.